У Британії чоловік ненавмисно вбив жінку під час сексуальних ігор

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У Британії чоловіка ув'язнили на шість років за ненавмисне вбивство жінки під час сексуальних ігор.

Джейсон Гаскелл перерізав ножем яремну вену та сонну артерію 21-річній Лаурі Г'юстон під час сексу у своєму будинку в місті Галл.

Пара зустрілася за день до вбивства, вони разом пили алкоголь та вживали кокаїн.

24-річний хлопець під час слухань у Королівському суді Шеффілда визнав себе винним у вбивстві.

Копирайт изображения HUMBERSIDE POLICE Image caption Джейсон Гаскелл перерізав своїй партнерці яремну вену та сонну артерію

Суддя на процесі заявив: "Простими словами ви вбили жінку, з якою мали статеві стосунки, перерізавши їй шию під час насильницького та садомазохістського сексу".

"Ви не мали наміру це робити, але небезпека для жертви була очевидна, і тому це сталося", - додав він.

Спочатку чоловіку пред'явили звинувачення у вбивстві, але потім змінили його на ненавмисне вбивство.

Прокурор Ніколас Лумлі заявив, що підсудний навмисно тримав ножа біля шиї жертви.

"Ніж пройшов крізь шкіру та перерізав яремну вену і сонну артерію. Жінка померла від втрати крові", - сказав він.

Копирайт изображения HUMBERSIDE POLICE Image caption Лаура Г'юстон померла від втрати крові

Мати вбитої заявила у суді, що вона спустошена та не може ні їсти, ні спати.

"Вона не заслужила смерті. Він знищив усіх нас", - сказала вона.

Сам Джейсон Гаскелл під час суду визнав свою провину: "Я знаю, що слова не можуть повернути Лауру, але я висловлюю глибокі вибачення і понесу відповідальність за події, які призвели до цих жахливих наслідків".

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