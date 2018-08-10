Гель для нігтів може викликати алергію - вчені

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Дерматологи попереджають, що хімічні речовини в гелі та акрилі для нігтів може викликати алергічну реакцію.

Зокрема, він може спричинити серйозний висип та свербіж по всьому тілу, не лише на пальцях.

Британська асоціація дерматологів повідомляє, що часто проблеми виникають, коли гелі для нігтів застосовують вдома або непрофесійні майстри.

Гель для нігтів та акрил містять метакрилат, через який і може виникнути подразнення на шкірі.

Дослідження показало, що алергію можуть мати щонайменше 2,4% людей.

Це результати тестів, які провели майже 5 тис. пацієнтам.

Дерматологи закликали бути обережними з такими засобами для нігтів. Будь-де на тілі може виникнути висип, у рідкісних випадках - проблеми з диханням.

Алергію виявили переважно у жінок.

Доктор Девід Ортон з британської асоціації дерматологів сказав: "Дуже важливо, аби люди знали, що вони можуть мати алергію через штучні нігті".

"Насправді, багато жінок можуть мати цю алергію, але вона залишається недіагностованою. Тому вони можуть не пов'язувати свої симптоми з нігтями, особливо якщо симптоми виникають в іншому місці на тілі", - додав він.

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Доктор Ортон зазначив, що особливо високий ризик для косметологів та інших, хто працює із засобами для нігтів. Таким людям треба носити спеціальні захисні рукавички.

"Власники салонів повинні проаналізувати рівень підготовки своїх співробітників у цій галузі, оскільки існує справжня професійна небезпека, яку слід мінімізувати", - додав він.

Консультант-дерматолог з Королівського універсального госпіталю Дейдре Баклі заявила, що багато лікарів не знали про цю проблему.

"Алергія на метакрилат розвивається, як і багато інших алергій, які виявили в останні кілька десятиліть", - каже лікар.

Вона закликала бути обережними при використанні домашніх комплектів для нігтів, уважно читати інструкцію та перевіряти якість перед використанням.

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