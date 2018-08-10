Україна подала черговий позов проти Росії до ЄСПЛ. Про що?
Україна подала позов до Європейського суду з прав людини через порушення прав ув'язнених в Росії українців.
"Ми тільки що подали нову міждержавну заяву до Європейського суду з прав людини щодо українських політв'язнів Кремля", - написав у своєму Facebook уповноважений з питань ЄСПЛ в Міністерстві юстиції Іван Ліщина.
За його словами, в заяві описані порушення з боку Росії щодо 71 людини.
Зокрема, мова йде про катування, порушення особистої свободи та права на справедливий суд, порушення свободи вираження поглядів та права на ефективний захист.
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"Щодо Клиха, Балуха, Куку та Литвинова додатково подані заяви, згідно з правилом 39 щодо надання належного медичного забезпечення та інформації щодо стану здоров`я", - додав пан Ліщина.
За його словами, деталі Міністерство юстиції оголосить згодом.
В останні роки кількість громадян України, котрі перебувають за ґратами у Росії та Криму і яких Київ вважає політичними в'язнями, суттєво збільшилася.
МЗС України регулярно надсилає дипломатичні ноти на адресу в Росію, про звільнення переслідуваних російським правосуддям постійно говорять керівники держави на міжнародних зустрічах.
Здоров'я багатьох із в'язнів викликає стурбованість і рідних, і близьких.
Представники ФСБ і Слідчого комітету Росії неодноразово заперечували політичні мотиви переслідувань українських громадян і твердили, що слідство керується не мотивами, а фактами, які зобов'язане розслідувати.
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