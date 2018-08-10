Україна подала черговий позов проти Росії до ЄСПЛ. Про що?

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Україна подала позов до Європейського суду з прав людини через порушення прав ув'язнених в Росії українців.

"Ми тільки що подали нову міждержавну заяву до Європейського суду з прав людини щодо українських політв'язнів Кремля", - написав у своєму Facebook уповноважений з питань ЄСПЛ в Міністерстві юстиції Іван Ліщина.

За його словами, в заяві описані порушення з боку Росії щодо 71 людини.

Зокрема, мова йде про катування, порушення особистої свободи та права на справедливий суд, порушення свободи вираження поглядів та права на ефективний захист.

"Щодо Клиха, Балуха, Куку та Литвинова додатково подані заяви, згідно з правилом 39 щодо надання належного медичного забезпечення та інформації щодо стану здоров`я", - додав пан Ліщина.

За його словами, деталі Міністерство юстиції оголосить згодом.

В останні роки кількість громадян України, котрі перебувають за ґратами у Росії та Криму і яких Київ вважає політичними в'язнями, суттєво збільшилася.

МЗС України регулярно надсилає дипломатичні ноти на адресу в Росію, про звільнення переслідуваних російським правосуддям постійно говорять керівники держави на міжнародних зустрічах.

Здоров'я багатьох із в'язнів викликає стурбованість і рідних, і близьких.

Представники ФСБ і Слідчого комітету Росії неодноразово заперечували політичні мотиви переслідувань українських громадян і твердили, що слідство керується не мотивами, а фактами, які зобов'язане розслідувати.

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