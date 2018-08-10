Чому 70 тис. тонн бобів вже місяць дрейфують біля берегів Китаю

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Екіпаж китайського торговельного судна "Пік Пегасус" дуже квапився доставити в китайський порт Далянь вантаж сої до набуття чинності дзеркальних тарифів на імпорт. Однак на півгодини запізнився.

Судно вже місяць кружляє біля берегів Китаю. На його борту соєві боби вартістю 21 млн доларів.

Це найяскравіша жертва торговельної війни між США та Китаєм.

Все почалося 15 червня, коли президент США Дональд Трамп вирішив ввести 25% мита на ряд товарів з Китаю на загальну суму 50 млрд доларів.

Він звинуватив Китай в систематичній крадіжці інтелектуальної власності.

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Тарифи набули чинності вночі 6 липня, а вже вдень китайський уряд дзеркально відповів.

Таким чином, вантаж "Пік Пегасуса" подорожчав на 25% і, судячи з усього, став не потрібний покупцеві.

70 тис. тонн бобів та судно опинилися у пастці.

Екіпаж цілком міг встигнути, але спізнився лише на півгодини. За рухом судна в реальному часі слідкували користувачі китайського інтернету та преса.

Рішення залишити судно в морі в надії, що тарифна війна між США та Китаєм завершиться, прийняв власник вантажу - голландська компанія Louis Dreyfus.

Кожен день судна вартує для компанії приблизно 13 тис. доларів, але це не така висока ціна. Адже продаж бобів з 25% націнкою призведе до втрати 6 млн доларів, а перевезення в інший порт може коштувати ще дорожче, адже ціни на сою з моменту введення нових мит дуже впали.

Guardian пише, що "Пік Пегасус" - це не єдине судно, яке потрапило в таку ситуацію. Ще одним заручником торговельної війни стало "Стар Дженніфер", яке перебуває біля берегів Китаю вже два тижні.

Дональд Трамп підписав указ про підвищення тарифів на китайські товари у липні. Китай вважає підняття тарифів контрпродуктивним, однак відповів дзеркальними заходами.

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