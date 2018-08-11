З аеропорту в Сієтлі "викрали" літак. Згодом він упав у море

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Усі рейси зупили в Міжнародному аеропорту Сієтл-Такома у США після того, як пасажирський літак злетів без дозволу.

В адміністрації заявили, що співробітник авіакомпанії вчинив "несанкціонований зліт" без пасажирів на борту.

Пізніше повідомили, що літак упав у море.

Особа пілота, а також те, в якому стані він був, наразі невідомі.

Передають також, що у небо підняли винищувачі американських ВПС після того, як літак без дозволу залишив аеропорт.

Модель літака - Horizon Air Q400, про це повідомили в авіакомпанії Alaska Airlines, яка є партнером Horizon.

Залежно від конфігурації, цей літак може мати до 78 місць.

Відео, на якому видно, як він кружляє поблизу летовища у штаті Вашингтон, опублікували у соціальних медіа.

Згодом аеропорт повідомив, що рейси відновили.

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