Monsanto зобов'язали виплатити 290 мільйонів доларів садівнику, що захворів на рак

Копирайт изображения AFP Image caption Гліфосат - один з найпопулярніших засобів від бур'яну в США

Суд в США ухвалив, що біотехнологічна корпорація Monsanto повинна виплатити 290 мільйонів доларів садівнику, який заявив, що він захворів на рак через засоби від бур'янів.

У рішенні суду присяжних у Каліфорнії ідеться про те, що Monsanto знала про небезпеку для здоров'я засобів Roundup і RangerPro, які містять гліфосат, але не попередила покупців.

Це перша справа про гліфосат як можливу причину виникнення раку, що дійшла до суду.

Monsanto заперечує, що гліфосат викликає рак, і має намір оскаржити рішення суду.

"Присяжні нічого не зрозуміли", - сказав віце-президент компанії Скот Патрітдж після засідання.

Садівник Деуейн Джонсон, що звернувся до суду, - один з більш ніж 5 тисяч позивачів, які висунули схожі звинувачення.

Рішення суду в Каліфорнії, швидше за все, спричинить сотні таких самих позовів проти Monsanto, яку нещодавно придбав німецький хіміко-фармацевтичний конгломерат Bayer.

У Джонсона в 2014 році діагностували неходжкінські лімфоми. Його адвокати стверджують, що він регулярно використовував засіб RangerPro під час роботи в школі.

Суперечки довкола гліфосата не стихають

Джеймс Кук, кореспондент ВВС у Північній Америці

Копирайт изображения REUTERS

Це рішення суду матиме наслідки далеко за межами штаб-квартири Monsanto в Міссурі.

Гліфосат - один з найпоширеніших у світі гербіцидів, однак вчені досі не впевнені в його безпеці.

У 2015 році Міжнародне агентство з дослідження раку і Агентство із боротьби з раком ВООЗ дійшли висновку, що речовина "ймовірно, канцерогенна для людей". Водночас американське Агентство з охорони навколишнього середовища (EPA) продовжує наполягати, що гліфосат безпечний при обережному використанні.

Активісти підозрюють, що на схвальне рішення EPA вплинув тиск представників індустрії. Деякі демократи навіть закликали міністерство юстиції розслідувати імовірну змову між урядовими чиновниками і Monsanto.

У Каліфорнії, де суддя нещодавно зобов'язав кав'ярні попереджати про ризик виникнення раку через каву, представники сільгоспіндустрії подавали позов, щоб такого ярлика не було на Roundup, хоча в державних реєстрах речовина описана як така, що викликає рак.

В Європі також лютують битви навколо гліфосату. Французький президент Еммануель Макрон намагався заборонити використання продукту, попри протидію деяких французьких законодавців і той факт, що Європейська комісія нещодавно продовжила ліцензію гербіциду ще на п'ять років.

Присяжні в п'ятницю дійшли висновку, що компанія діяла "зловмисно", а гербіциди зробили "істотний" внесок в смертельну хворобу Джонсона.

За словами адвоката Джонсона Брента Уіснера, вердикт присяжних свідчить, що докази проти продукту були незаперечними.

"Коли ти маєш рацію, дійсно легко перемогти", - сказав він, додавши, що рішення покладе початок аналогічним справам.

Після суду компанія Monsanto заявила, що співчуває Джонсону і його сім'ї, але продовжить "активно захищати свій продукт з 40-річною історією безпечного використання".

"Сьогоднішнє рішення не скасовує того факту, що понад 800 наукових досліджень та оглядів, а також висновки американського Агентства із захисту навколишнього середовища, американських Національних інститутів охорони здоров'я і регуляційних по всьому світу, підтверджують: гліфосат не викликає рак, і не викликав рак Джонсона ", - йдеться в заяві компанії.