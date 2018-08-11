Олег Сенцов голодує 90 днів - що з ним відбувається?

Копирайт изображения UNIAN Image caption Акції з вимогами звільнити Сенцова та інших українців, яких утримують у Росії, постійно проводять в Україні і за її кордоном

Український режисер Олег Сенцов, якого в Росії визнали винним у створенні терористичної організації й засудили до 20 років колонії суворого режиму, а в Україні вважають політв'язнем, голодує вже 90 днів.

Він оголосив голодування, бо хотів у такий спосіб привернути увагу до ув'язнених за політичними мотивами у тюрмах Росії та Криму громадян України.

Олега Сенцова утримують у виправній колонії "Білий ведмідь" у місті Лабитнангі на півночі Росії.

Днями адвокат Дмитро Дінзе після відвідин Олега Сенцова розповів, що його стан погіршився.

За його словами, у колонії стало дуже тепло - у режисера знизився гемоглобін, виникла анемія, уповільнився пульс.

Він також повідомив, що за час відмови від їжі пан Сенцов схуд на 30 кілограмів.

У Федеральній службі виконання покарань Росії у суботу заявили, що інформація адвоката не відповідає дійсності.

Консиліум лікарів-спеціалістів, який проводили 10 серпня, не виявив "станів, що загрожують життю пацієнта", повідомили у службі.

"На сьогоднішній день дефіциту маси тіла і погіршення стану здоров'я не спостерігається... Стан Сенцова О. Г. оцінюється як задовільний", - ідеться у повідомленні.

Там додали, що цього нібито вдалося досягнути завдяки підтримувальній терапії та вживанню живильної лікувальної суміші.

"В'язень Освенцима"

Про те, що стан режисера "катастрофічно поганий", також повідомила двоюрідна сестра Олега Сенцова Наталія Каплан - брат написав їй листа.

В інтерв вона прокоментувала фото Олега Сенцова, які перед тим опублікувала уповноважена України з прав людини Людмила Денісова. За її словами, ті знімки їй надіслала російська омбудсмен Тетяна Москалькова.

Image caption Один зі знімків, які опублікувала Людмила Денісова

"Це в'язень Освенцима просто. Він дуже худий, очі запалі", - сказала сестра.

"Олег мені писав, що встає дуже рідко і лише за крайньої потреби. Здебільшого, він лежить", - додала вона.

Сестра також наголосила на анемії, болі в серці та слабкому пульсі.

"Я знаю Олега - якщо він каже, що погано, тоді справді погано. Крім того, він втрачає надію. Він писав у цьому листі, що не варто йому більше писати, що свобода поруч. Він у це більше не вірить", - розповіла Наталія Каплан.

Голодування Олег Сенцов почав 14 травня - за місяць до початку Чемпіонату світу з футболу, який стартував у Росії 14 червня.

Він заявляв, що голодуватиме, доки не звільнять усіх громадян України, яких за політичними мотивами утримують у тюрмах Росії та Криму, а також просив не ставити його "на перше місце".

Акції на підтримку Олега Сенцова проходять в українських містах і в багатьох країнах світу.

У червні українська омбудсмен Людмила Денисова безуспішно намагалася зустрітися з Олегом Сенцовим в Росії - її не допустили в колонію, де перебуває режисер. Вона заявила про готовність України обміняти 23 засуджених росіян на українських в'язнів в Росії.

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