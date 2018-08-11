Зонд до сонця - НАСА відклала запуск на день
НАСА відклала на день запуск дослідницького зонда Parker, який вперше в історії має пролетіти крізь сонячну корону, фактично "доторкнувшись" до зірки.
Старт перенесли через проблеми тиску гелію в паливних баках ракети-носія Дельта IV Heavy.
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Зонд, названий на честь піонера досліджень сонячного вітру американського фізика Юджина Паркера, має побити всі рекорди і підлетіти до Сонця на 6,4 мільйона кілометрів.
НАСА розраховує, що ця подорож дозволить краще зрозуміти природу і закономірності космічної погоди, яку визначає потік частинок з поверхні Сонця - його називають сонячним вітром.
Запуск, за словами представників НАСА, спробують здійснити в неділю.
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