Зонд до сонця - НАСА відклала запуск на день

Копирайт изображения Image copyrightNASA-JHU-APL Image caption Апарат і його запуск коштуватимуть НАСА приблизно 1,5 мільярда доларів

НАСА відклала на день запуск дослідницького зонда Parker, який вперше в історії має пролетіти крізь сонячну корону, фактично "доторкнувшись" до зірки.

Старт перенесли через проблеми тиску гелію в паливних баках ракети-носія Дельта IV Heavy.

Зонд, названий на честь піонера досліджень сонячного вітру американського фізика Юджина Паркера, має побити всі рекорди і підлетіти до Сонця на 6,4 мільйона кілометрів.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Parker Solar Probe стане найшвидшим апаратом, який будь-коли розробляло людство.

НАСА розраховує, що ця подорож дозволить краще зрозуміти природу і закономірності космічної погоди, яку визначає потік частинок з поверхні Сонця - його називають сонячним вітром.

Запуск, за словами представників НАСА, спробують здійснити в неділю.

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