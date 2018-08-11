Смертельна ДТП на Запоріжжі: водій маршрутки не мав документів

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Водій маршрутки, яка напередодні потрапила у велику ДТП на трасі "Харків - Сімферополь" у Запорізькій області, не мав дозволу на перевезення пасажирів - про це повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв.

"Наразі курортний сезон, тому підвищений попит на перевізників. Саме цим і користуються деякі власники автотранспорту в гонитві за прибутками", - сказав він.

У тій аварії загинули шестеро людей, серед них - п'ятеро неповнолітніх. Різні травми отримали ще 12 людей.

У ДТП зіткнулися вантажівка та маршрутне таксі. Водія КамАЗа затримали у п'ятницю.

Під час аварії в салоні мікроавтобуса їхали приблизно 20 пасажирів.

Обставини події продовжують встановлювати.

Поліція попросила усіх, хто міг бути свідком ДТП, поділитися інформацією.

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П'ятеро постраждалих досі у Запорізькій обласній лікарні, дехто з них в реанімації, ще шестеро - в інших медзакладах. Про це повідомив головлікар Ігор Шишка.

Численні порушення

У поліції також розповіли, що станом на 10 серпня у рамках операції під умовною назвою "Перевізник" виявили 50 водіїв, які керували автобусами напідпитку.

Загалом, додав пан Князєв, перевірили понад 64 тисячі транспортних засобів і виявили, що майже 1,5 тисячі з них технічно несправні.

"Майже за 20 днів таких превентивних заходів поліцейські встановили 12,8 тисячі фактів порушень законодавства, допущених водіями-перевізниками пасажирів", - сказав він і додав, що такі перевірки триватимуть.

Копирайт изображения npu.gov.ua Image caption Сергій Князєв розповів, що під час перевірок виявили 50 водіїв, які керували автобусами напідитку

Перевірки почалися після того, як за один день - 20 липня - у великих ДТП в Україні загинули 18 людей.

Тоді у Житомирській області через зіткнення маршрутки та вантажівки загинули одразу 10 людей, 10 ушпиталили.

Ще п'ятеро людей загинули і 12 людей було травмовано на дорозі "Київ-Одеса" у Миколаївській області.

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