У Росії заперечили повідомлення про те, що Сенцова випустили з колонії
Російська Федеральна служба виконання покарань (ФСВП) спростувала інформацію про те, що засуджений український режисер Олег Сенцов залишив колонію. Повідомлення про можливе звільнення Сенцова з'явилися у соцмережах у ніч на неділю.
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"Інформація про те, що засуджений Сенцов О. Г. нібито покинув виправну колонію, не відповідає дійсності", - цитують російські медіа повідомлення прес-служби ФСВП по Ямало-Ненецькому автономному окрузі.
Олег Сенцов перебуває у колонії і продовжує голодування, додав представник Федслужби.
Про те, що Олега Сенцова вивезли з колонії, повідомила у Facebook журналістка Вікторія Івлєва.
"Олег, здається, врятований! О 23.00 літак з ним вилетів з Салехарда. Сподіваюся, наступна зупинка - Київ. Все!", - написала вона.
Ні родичі Сенцова, ні представники української влади в результаті не змогли підтвердити цю інформацію.
"У мене немає більше ніякої інформації про літак і про Олега, і я, якщо чесно, починаю підозрювати, що над нами, можливо, непогано посміялися, на жаль. Будь ласка, будьте спокійні. Вранці все одно щось з'ясується", - згодом додала Вікторія Івлєва.
"На даний момент я не можу ні підтвердити, ні спростувати інформацію про виліт Олега з Лабитнангі. Не дзвоніть, будь ласка, всі і відразу", - написала вночі двоюрідна сестра Олега Сенцова Наталія Каплан.
Що відбувається з Сенцовим?
У Росії режисера визнали винним у створенні терористичної організації й засудили до 20 років колонії суворого режиму. В Україні його вважають політв'язнем.
14 травня, за місяць до початку Чемпіонату світу з футболу, який стартував у Росії Олег Сенцов оголосив голодування, яке триває з того часу.
Він оголосив голодування, бо хотів у такий спосіб привернути увагу до ув'язнених за політичними мотивами у тюрмах Росії та Криму громадян України.
Олега Сенцова утримують у виправній колонії "Білий ведмідь" у місті Лабитнангі на півночі Росії.
Днями адвокат Дмитро Дінзе після відвідин Олега Сенцова розповів, що його стан погіршився.
За його словами, у колонії стало дуже тепло - у режисера знизився гемоглобін, виникла анемія, уповільнився пульс.
Дмитро Дінзе також повідомив, що за час відмови від їжі Олег Сенцов схуд на 30 кілограмів.
У Федеральній службі виконання покарань Росії у суботу заявили, що інформація адвоката не відповідає дійсності.
Консиліум лікарів-спеціалістів, який проводили 10 серпня, не виявив "станів, що загрожують життю пацієнта", повідомили у службі.
"На сьогоднішній день дефіциту маси тіла і погіршення стану здоров'я не спостерігається... Стан Сенцова О. Г. оцінюється як задовільний", - ідеться у повідомленні.
Там додали, що цього нібито вдалося досягнути завдяки підтримувальній терапії та вживанню живильної лікувальної суміші.
Про те, що стан режисера "катастрофічно поганий", також повідомила двоюрідна сестра Олега Сенцова Наталія Каплан - брат написав їй листа.
В інтерв'ю ВВС News Україна вона прокоментувала фото Олега Сенцова, які перед тим опублікувала уповноважена України з прав людини Людмила Денісова. За її словами, ті знімки їй надіслала російська омбудсмен Тетяна Москалькова.
"Це в'язень Освенцима просто. Він дуже худий, очі запалі", - сказала сестра.
"Олег мені писав, що встає дуже рідко і лише за крайньої потреби. Здебільшого, він лежить", - додала вона.
Сестра також наголосила на анемії, болі в серці та слабкому пульсі.
"Я знаю Олега - якщо він каже, що погано, тоді справді погано. Крім того, він втрачає надію. Він писав у цьому листі, що не варто йому більше писати, що свобода поруч. Він у це більше не вірить", - розповіла Наталія Каплан.
Він заявляв, що голодуватиме, доки не звільнять усіх громадян України, яких за політичними мотивами утримують у тюрмах Росії та Криму, а також просив не ставити його "на перше місце".
Акції на підтримку Олега Сенцова проходять в українських містах і в багатьох країнах світу.
У червні українська омбудсмен Людмила Денисова безуспішно намагалася зустрітися з Олегом Сенцовим в Росії - її не допустили в колонію, де перебуває режисер. Вона заявила про готовність України обміняти 23 засуджених росіян на українських в'язнів в Росії.
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