У Росії заперечили повідомлення про те, що Сенцова випустили з колонії

Image caption Олег Сенцов голодує вже більше 90 днів

Російська Федеральна служба виконання покарань (ФСВП) спростувала інформацію про те, що засуджений український режисер Олег Сенцов залишив колонію. Повідомлення про можливе звільнення Сенцова з'явилися у соцмережах у ніч на неділю.

"Інформація про те, що засуджений Сенцов О. Г. нібито покинув виправну колонію, не відповідає дійсності", - цитують російські медіа повідомлення прес-служби ФСВП по Ямало-Ненецькому автономному окрузі.

Олег Сенцов перебуває у колонії і продовжує голодування, додав представник Федслужби.

Про те, що Олега Сенцова вивезли з колонії, повідомила у Facebook журналістка Вікторія Івлєва.

"Олег, здається, врятований! О 23.00 літак з ним вилетів з Салехарда. Сподіваюся, наступна зупинка - Київ. Все!", - написала вона.

Ні родичі Сенцова, ні представники української влади в результаті не змогли підтвердити цю інформацію.

"У мене немає більше ніякої інформації про літак і про Олега, і я, якщо чесно, починаю підозрювати, що над нами, можливо, непогано посміялися, на жаль. Будь ласка, будьте спокійні. Вранці все одно щось з'ясується", - згодом додала Вікторія Івлєва.

"На даний момент я не можу ні підтвердити, ні спростувати інформацію про виліт Олега з Лабитнангі. Не дзвоніть, будь ласка, всі і відразу", - написала вночі двоюрідна сестра Олега Сенцова Наталія Каплан.

Що відбувається з Сенцовим?

Копирайт изображения УНІАН Image caption Акції з вимогами звільнити Сенцова та інших українців, яких утримують у Росії, постійно проводять в Україні і за її кордоном

У Росії режисера визнали винним у створенні терористичної організації й засудили до 20 років колонії суворого режиму. В Україні його вважають політв'язнем.

14 травня, за місяць до початку Чемпіонату світу з футболу, який стартував у Росії Олег Сенцов оголосив голодування, яке триває з того часу.

Він оголосив голодування, бо хотів у такий спосіб привернути увагу до ув'язнених за політичними мотивами у тюрмах Росії та Криму громадян України.

Олега Сенцова утримують у виправній колонії "Білий ведмідь" у місті Лабитнангі на півночі Росії.

Днями адвокат Дмитро Дінзе після відвідин Олега Сенцова розповів, що його стан погіршився.

За його словами, у колонії стало дуже тепло - у режисера знизився гемоглобін, виникла анемія, уповільнився пульс.

Дмитро Дінзе також повідомив, що за час відмови від їжі Олег Сенцов схуд на 30 кілограмів.

У Федеральній службі виконання покарань Росії у суботу заявили, що інформація адвоката не відповідає дійсності.

Консиліум лікарів-спеціалістів, який проводили 10 серпня, не виявив "станів, що загрожують життю пацієнта", повідомили у службі.

"На сьогоднішній день дефіциту маси тіла і погіршення стану здоров'я не спостерігається... Стан Сенцова О. Г. оцінюється як задовільний", - ідеться у повідомленні.

Там додали, що цього нібито вдалося досягнути завдяки підтримувальній терапії та вживанню живильної лікувальної суміші.

Про те, що стан режисера "катастрофічно поганий", також повідомила двоюрідна сестра Олега Сенцова Наталія Каплан - брат написав їй листа.

Image caption Сестра Олега Сенцова розповіла, що у нього почалася анемія

В інтерв'ю ВВС News Україна вона прокоментувала фото Олега Сенцова, які перед тим опублікувала уповноважена України з прав людини Людмила Денісова. За її словами, ті знімки їй надіслала російська омбудсмен Тетяна Москалькова.

"Це в'язень Освенцима просто. Він дуже худий, очі запалі", - сказала сестра.

"Олег мені писав, що встає дуже рідко і лише за крайньої потреби. Здебільшого, він лежить", - додала вона.

Сестра також наголосила на анемії, болі в серці та слабкому пульсі.

"Я знаю Олега - якщо він каже, що погано, тоді справді погано. Крім того, він втрачає надію. Він писав у цьому листі, що не варто йому більше писати, що свобода поруч. Він у це більше не вірить", - розповіла Наталія Каплан.

Він заявляв, що голодуватиме, доки не звільнять усіх громадян України, яких за політичними мотивами утримують у тюрмах Росії та Криму, а також просив не ставити його "на перше місце".

Акції на підтримку Олега Сенцова проходять в українських містах і в багатьох країнах світу.

У червні українська омбудсмен Людмила Денисова безуспішно намагалася зустрітися з Олегом Сенцовим в Росії - її не допустили в колонію, де перебуває режисер. Вона заявила про готовність України обміняти 23 засуджених росіян на українських в'язнів в Росії.

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