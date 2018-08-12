Як працівник аеропорту викрав літак у Сієтлі та розбився

Копирайт изображения AFP Image caption Ім'я викрадача - Річард Рассел. Це підтвердила його родина

В аеропорту Сієтла працівник наземних служб викрав порожній авіалайнер Bombardier, злетівши без дозволу диспетчерів. Літак протримався у повітрі більше години, а потім впав на один з островів.

Викрадач, виконуючи дивні трюки, розповідав диспетчеру, що освоїв управління лайнером завдяки відеоігор.

29-річний чоловік пропрацював на авіакомпанію Horizon Air більше трьох років, - він буксирував літаки та вантажив багаж.

Співробітник аеропорту, якого, за даними американських ЗМІ, звали Річард Рассел, зміг несанкціоновано злетіти у п'ятницю ввечері.

На перехоплення літака були підняті по тривозі два винищувачі F-15, які супроводжували його аж до моменту аварії, однак вогонь по ньому не відкривали.

За наявними даними, вижити викрадачеві не вдалося.

Копирайт изображения Reuters Image caption Окрім викрадача на борту 76-місного літака більше нікого не було, припускає поліція.

Також вважається, що більше на борту літака більше нікого не було, а внаслідок аварії більше ніхто не постраждав.

Місцева поліція вже заявила, що інцидент, найімовірніше, не пов'язаний з терористичною діяльністю, а у викрадача були суїцидальні нахили. Літак, які виконував дивні маневри, встигли зняти на відео десятки очевидців.

Весь політ тривав близько півтори години.

Шериф округу Пірс штату Вашингтон Пол Пастор заявив, що вважає весь інцидент авантюрою, яка погано скінчилася: "Терористи зазвичай не літають колами над водою".

У розмові з диспетчерами Річард Рассел розповів, що він дуже здивувався, що йому таки вдалося підняти літак у повітря, запевнив, що не мав наміру комусь зашкодити та вибачився перед близькими - "просто я ненормальний хлопець".

Як вдалося викрасти літак?

Про викрадення літака стало відомо ввечері в п'ятницю, він несанкціоновано піднявся в повітря з міжнародного аеропорту Сіетл/Такому близько 20:00 за місцевим часом.

Викрадач вибрав для своїх цілей Bombardier Q400 - розрахований на 76 пасажирів двомоторний турбогвинтовий літак, що належав компанії Alaska Airlines.

Після того, як лайнер вилетів без санкції диспетчера, аеропорт закрили - його нормальну роботу відновили за півтори години.

Пасажири викладали в соцмережі відео з літаків, які перебували у аеропорту - командир одного з них, наприклад, попередив, що "найбезпечніше зараз - залишатися всередині".

Після викрадення з авіабази в Портленді були підняті два винищувачі F-15 - багатьом очевидцям вдалося зняти, як один з них летів за захопленим Bombardier.

При цьому, за словами поліції, до падіння літака військові не причетні.

У командуванні військово-повітряними силами пояснили, що аж до самої аварії винищувачі намагалися спрямувати літак у сторону Тихого океану.

Керівники авіакомпанії та аеропорту провели брифінг, де розповіли, що викрадач мав дозвіл на доступ в літак, тобто ніяких "порушень безпеки" не було.

"Вчора у нього була зміна, тому ми припускаємо, він був в уніформі", - розповів глава авіакомпанії Alaska Airlines Бред Тілден.

За його словами, у літаків немає ні замків на дверях, ні ключа запалювання - безпека гарантується іншими заходами.

"Наскільки ми знаємо, у нього не було ліцензії пілота", - заявив глава Horizon Air Гері Бек додавши, що йому незрозуміло, як викрадач зміг керувати такою складною машиною.

Поліція припускає, що викрадач діяв сам.

Авіаційний експерт Девід Глів з університету Лафборо пояснив ВВС, що літак подібного розміру можна викрасти, просто "повернувши ключ запалювання".

Однак, за його словами, якщо викрадачеві вдалося запустити бортові системи лайнера, то злетіти і керувати ним вже не так складно.

"У небі достатньо місця, щоб розігратися. А ось повернення на землю - це вже той момент, коли й потрібні повноцінні навички", - говорить фахівець.

При цьому Девід Глів вважає, що для того, щоб помітити викрадення, диспетчерським службам знадобилося менше хвилини.

Хто такий Річард Рассел

Влада офіційно не називала імені викрадача, проте його родичі вже розповіли, що мова йде про співробітника наземної служби авіакомпанії Horizon Air Річарда Рассела на прізвисько Бібо.

Чоловіку було 29 років.

Його рідні "шоковані і засмучені".

"У це може бути важко повірити, але Бібо був добрим і чуйним. Він був відданим чоловіком, люблячим сином і хорошим другом", - йдеться в заяві сім'ї.

"Він був тихим хлопцем. Він подобався колегам", - розповів один з колишніх працівників аеропорту газеті Seattle Times.

Після зльоту він виходив на зв'язок з диспетчером аеропорту - той звертався до викрадача на ім'я Річ або Річард.

На аудіозаписі, який потрапив до ЗМІ, голос чоловіка звучить збудженим. Він зізнається диспетчеру, що він просто "зламався" і у нього трохи "з'їхав дах".

"Є стільки людей, які турбуються про мене. Вони будуть засмучені, коли дізнаються, що я зробив", - звертається "Річ" до співрозмовника.

Мотиви Рассела невідомі - у поліції заявили про те, що у нього могли бути суїцидальні нахили, а свідоцтв того, що він хотів нашкодити іншим пасажирам, немає.

Як проходив політ?

Копирайт изображения AFP Image caption Літак йшов дуже близько до поверхні води

Як випливає з переговорів "Річа" з диспетчером, палива в літаку було достатньо, щоб долетіти до гірського хребта Олімпік на півночі штату Вашингтон.

При цьому в якийсь момент викрадач заявив, що хотів би подивитися на косатку на прізвисько Талекуа - ЗМІ писали, що вона більше двох тижнів намагалася допомогти мертвому дитинчаті біля узбережжя Канади. Тож Рассел запитував її координати.

Диспетчер протягом усієї розмови намагався умовити Рассела здійснити посадку - той стверджував, що здатний на це завдяки досвіду віртуальних польотів у відеосимуляторах.

Зокрема, йому пропонували сісти на військовій базі Льюїс-Маккорд.

"Ох, друже, я думаю ці хлопці поставлять мені прочухана, якщо я спробую там сісти. І я можу там щось пошкодити - мені б цього не хотілося. До того ж, у них напевно стоять системи протиповітряної оборони", - відповів Рассел.

Його співрозмовник безуспішно спробував переконати його, що такої зброї на базі немає.

Попри вмовляння диспетчера, викрадач говорив, що не готовий приземлятися: "Але мені, напевно, треба перестати дивитися на рівень палива, тому що воно швидко закінчується".

За кілька хвилин до катастрофи він також розповів про проблеми з двигунами. Диспетчер просив триматися його поруч з водою.

Один з очевидців, Джон Уолдро, розповів телекомпанії CNN, що літак здійснив повний розворот перш ніж рушити по прямій: "Він летів з помітним креном, в якийсь момент він мало не звалив літак".

Копирайт изображения CBS Image caption Місце падіння літака

"Потім йому якось вдалося знову вирівнятися, - розповів Уолдро. - Після цього він пішов в сторону острова".

За словами свідка, у якийсь момент літак знаходився на висоті не більше 30 м над водою.

На численних відеозаписах дійсно помітно, як пілот Bombardier намагається виконувати фігури вищого пілотажу.

У поліції штату також заявили, що Рассел намагався робити трюки, але відзначили, що для цього йому не вистачало льотної майстерності.

У розмові з диспетчером Рассел припустив, що за викрадення йому дадуть довічний термін. І водночас поцікавився, чи дадуть йому посаду пілота в разі вдалого приземлення.

Через годину польоту літак впав на малозаселений острів Кетрон в затоці Пьюджет і розбився.

Рассел, скоріше за все, загинув під час аварії, пишуть медіа.

Наразі незрозуміло, чи спеціально він направив літак в землю або просто не впорався з керуванням.

Розслідування інциденту взяло на себе ФБР.