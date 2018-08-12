Росіянина затримали за відеозйомку позицій української армії та передали "компетентним органам"

Копирайт изображения Прес-центр Операції Об'єднаних сил Image caption У затриманого виявили російський паспорт. Сам він стверджує, що приїхав до України як турист

Українські військові затримали росіянина, який телефоном знімав позиції армії. Цю інформацію BBC News Україна підтвердили у прес-центрі Об'єднаних сил (ООС).

Чоловіка передали "компетентним органам", додали там. Очевидно, мова йде про СБУ.

"Вчора, 11 серпня 2018 року, військовослужбовцями однієї з механізованих бригад зі складу Об'єднаних сил затримано чоловіка, який здійснював відео-зйомку позицій на свій мобільний телефон", - йдеться у повідомленні прес-центру ООС.

Копирайт изображения Прес-центр Операції Об'єднаних сил

"Затриманим виявився громадянин Росії. За його словами він прибув подорожувати Україною", - додають там.

У прес-центрі також відзначають, що росіянин відзняв кілька відео з позиціями підрозділів ЗСУ та "ретельно зберігав у себе на мобільному телефоні".

У прес-центрі ООС також наголошують на посиленій охороні військових об'єктів та опорних пунктів на лінії зіткнення на Донбасі та протидії розвідки супротивника.

Де саме було затримано росіянина, не уточнюється.

Так само не уточнюють його ім'я та прізвище.

На опублікованому фото російського паспорту затриманого видно, що він уродженець України, а саме - Донецької області. Паспорт отримав у 2010 році.