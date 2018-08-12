Жінка випадково втопила доньку у ванній, а потім хотіла втопитися сама

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На Харківщині жінка з необережності втопила у ванній свою дворічну дочку, після чого намагалася накласти на себе руки.

Трагедія сталася у місті Ізюм у суботу.

За даними поліції, 41-річний житель міста Ізюма повернувся додому з роботи й виявив у ліжку мертву малолітню дочку.

Він намагався знайти свою 37-річну дружину, однак не зміг цього зробити, адже вона вимкнула телефон.

Чоловік звернувся до поліції й правоохоронці знайшли жінку на березі річки Сіверський Донець, де та, як повідомляється, у стані алкогольного сп'яніння намагалася втопитися.

Сама жінка розповіла, що купала дочку й з необережності втопила її.

Чи була вона при цьому п'яна, не уточнється.

Жінку затримали.

Їй інкримінують вбивство через необережність - за цією статтею передбачено до п'яти років в'язниці.