Аварія в Угорщині: травмовані 13 українців, один у комі

Копирайт изображения НАЦПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ Image caption 10 серпня у Запорізькій області в аварії маршрутки та вантажівки загинули шестеро людей, з них п'ятеро - діти

11 серпня на території області Ноград в Угорщині в аварію потрапив мікроавтобус з громадянами України, 13 з яких отримали травми та потрапили до лікарень.

Посольство України в Угорщині повідомило, що автобус з'їхав з дороги та перекинувся.

"Постраждали 13 українських громадян і водій, громадянин Угорщини. Всім надали першу медичну допомогу і госпіталізували з різними травмами. Відомо, що 8 громадян України отримали важкі травми, а 5 - легкі", - йдеться у заяві посольства.

Там вказують, що поки загиблих у результаті аварії немає, проте одна людина перебуває у стані коми й загроза життю залишається.