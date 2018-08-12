Екстремальна фотосесія: у Кенії бегемот загриз туриста з Китаю

Копирайт изображения AFP Image caption Бегемот, який живе у зоопарку. Тварина має великі зуби та зазвичай досить агресивна

Китайський турист намагався зблизька сфотографувати бегемота у Кенії, але тварина напала на людину і завдала смертельних поранень.

66-літній китайський турист Чанг Мінг Чунг спостерігав за твариною у природному заповіднику поблизу озера Найваша за 90 кілометрів від столиці Найробі.

Ще один турист з Китаю залишився живим після нападу бегемота.

Як розповіли свідки трагедії, двоє туристів занадто близько підійшли до тварин. Покусаного чоловіка встигли відвезти до шпиталю, проте він згодом помер.

Через високий рівень води у річках у цьому регіоні зникли пасовиська, де бегемоти зазвичай паслись. Тож тварини бродять у пошуках їжі і відходять далеко від води.

Іноді вони зовсім близько підходять до ферм і навіть наближаються до території готелів, що збільшує кількість контактів з людьми.

Бегемоти, які зазвичай є дуже агресивними, мають гострі зуби та важать до трьох тонн. Щорічно від їхніх нападів в Африці помирають 500 людей.

Щороку до Кенії приїздять півтора мільйона туристів, а країна загалом заробила на туризмі 2017-го 1,2 мільярда доларів.