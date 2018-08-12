Расизм і зневага до жінок: екс-радниця написала книгу про Трампа

Копирайт изображения Getty Images Image caption Омароса Маніголт пішла з Білого дому в кінці 2017 року

Колишня радниця президента Дональда Трампа видала книгу спогадів про свою роботу в Білому домі "Вибита з колії: погляд на Білий дім Трампа зсередини", яка ще до офіційного виходу у світ викликала великий резонанс.

Омароса Маніголт називає американського президента расистом і жінконенависником.

Авторці 44 роки, вона брала участь у низці реаліті-шоу Дональда Трампа.

У віці 23-х років вона працювала в офісі віце-президента Альберта Гора.

Після обрання Дональда Трампа президентом США у 2016 році Омароса стала асистентом президента та директоркою з комунікацій в управлінні зв'язків з громадськістю.

Однак вже в грудні 2017 року вона пішла у відставку нібито через розбіжності з колегами.

Жорсткі характеристики

У своїй книзі Омароса називає Трампа расистом, фанатиком і жінконенависником. Офіційний реліз книги запланований 14 серпня, але багато ЗМІ вже опублікували деякі її частини.

Одразу ж з'явилась гнівна реакція. Прес-секретар Білого дому Сара Сандерс заявила, що книга Омароси просякнута брехнею і фальшивими обвинуваченнями, а сам Трамп під час суботньої фотосесії назвав Омаросу такою, "що опустилась на дно життя".

В книзі багато уваги надається тому, що президент нібито вжив стосовно темношкірих людей "слово на букву Н" і, що нібито існує запис, на якому Трамп говорить це слово. Фактично, авторка книги cтверджує, що її звільнили через те, що вона "полювала за записами".

Копирайт изображения Getty Images Image caption На фото момент, коли Трамп назвав колишню радницю такою, "що опустилась на дно життя"

Але в книзі є й інші свідоцтва прояву расової нетерпимості з боку Трампа, включно з періодом до обрання президентом, стверджують ліберальні видання Guardian, Daily Beast і Washington Post.

Хоча критики вже засумнівались у правдивості багатьох тверджень, що є у книзі.

Омароса також заявляє, що Трамп хотів використати свою власну книгу з бізнесу замість Біблії для присяги на пост президента.

"Він запитував мене: Омаросо, як думаєш, а якщо я присягну на свою книгу "Мистецтво укладати угоди"? Я спитала - що, замість Біблії? Так, "Мистецтво укладати угоди" - це ж бестселер. Це найкраща книга з бізнесу всіх часів, саме так я буду укладати великі угоди для нашої країни ", - пише в своїй книзі колишня радниця Трампа.

За її словами, Трамп потім сказав, що це був жарт, але вона вважає, що він говорив серйозно.

Дивні стосунки з дочкою

Одного разу Трамп сказав, що запросив би свою доньку Іванку на побачення, якщо б вона не була його дитиною. Це добре відомий факт.

Омароса Маніголт дослідила ці стосунки й з'ясувала, що під час перерви на зйомках телешоу Трампа "Зірковий кандидат" засновник групи Kiss Джин Сіммонс у присутності батька і доньки нібито відкрито обговорював Іванку, а також називав її надзвичайно сексуальною та привабливою жінкою.

Омароса Маніголт також пише, що бачила, як колись Трамп проковтнув листок паперу зі своєї записної книжки. Вона розповідає про близькі стосунки Трампа й телекомпанії Fox News, а також про дивні прізвиська, якими Трамп нагороджує своїх співробітників.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Омароса Маніголт стверджує, що їй пропонували щомісяця платити 15 тисяч доларів за мовчання

За її словами, свого сина Дональда Трампа-молодшого батько якось назвав людиною, яка все псує.

Крім того, Омароса Маніголт написала, що їй нібито запропонували контракт на 15 тисяч доларів на місяць - щоб вона мовчала про свою роботу в Білому домі. Вона, за її словами, відмовилась.

Не перша книга про Трампа

У січні цього року вийшла книга журналіста Майкла Вулфа про Дональда Трампа "Вогонь і лють: в коридорах Білого дому Трампа". У ній Вулф розповів, що оточення президента США називає його дитиною, тому що йому, як і всім дітям, потрібно негайне заохочення.

Трамп тоді заявив, що книга Вулфа переповнена брехнею.

На 11 вересня запланований вихід книги відомих журналістів Боба Вудворда і Карла Берстайна "Страх: Трамп в Білому домі".

Самі вони кажуть, що зміст книги буде крутішим за Вотергейтський скандал, коли президент США Річард Ніксон був змушений піти у відставку.

До речі, саме ці два журналісти отримали Пулітцерівську премію за висвітлення Вотергейту.