Фільм про Стуса: Медведчук погрожує через суд заборонити показ

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Громадська організація "Український вибір" оприлюднила заяву, в якій погрожує подати до суду, якщо у фільмі про Василя Стуса буде неправдива інформація про Віктора Медведчука.

"Віктор Медведчук завжди виступав та виступає за збереження історичної правди, об'єктивне висвітлення історичних фактів", - йдеться в повідомленні на сайті організації.

Там також вважають, що прем'єр Володимир Гройсман "здійснив цензуру та своїми діями втручається у творчий процес".

Напередодні очільник уряду доручив Мінкульту та Держкіно в максимально стислі терміни зібрати авторів фільму та громадськість, аби історія про Василя Стуса "була розказана чесно, правдиво, повністю і без перекручувань".

"Український вибір" у своїй заяві також закликає ЗМІ не розповсюджувати "неправдиву інформацію про Віктора Медведчука, а особам, які пов'язані зі зйомками фільму "Стус" утриматися від дій, направлених на її розповсюдження.

"Тому у випадку виходу в прокат фільму "Стус" ("Птах душі") з неправдивою інформацією про Віктора Медведчука, я залишаю за собою право на відповідні правові дії, в тому числі направлені на заборону через суд демонстрації цього фільму", - говорить адвокат лідера "Українського вибору" Ігор Кириленко.

Про що скандал?

Вихід стрічки "Стус" запланували на 2019 рік, та вже зараз вона спричинила скандал в українській медіаспільноті: стало відомо, що зі стрічки вирізали одну з фінальних сцен - сцену суду, у який фігурує тодішній адвокат Стуса.

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Знімальна команда відповіла на критику: сцену суду із Медведчуком видалили з двох причин, пояснили там. Перша - розмова із сином Василя Стуса - Дмитром - і його позиція щодо суду над батьком. Друга - вихід стрічки у розпал передвиборчої кампанії.

"Розуміючи, що картина виходитиме у прокат в розпал передвиборчої кампанії, ми не хотіли робити пам'ять про велику людину інструментом політичних впливів та аргументів", - заявила команда фільму.

Там додали, що з огляду на "суспільний запит" вирішили таки додати до фільму видалену сцену із судом і адвокатом, пообіцявши пізніше оприлюднити деталі.

Раніше наближені до зйомок особи озвучували різні версії зникнення сцени, одна з них - що її вирізали нібито після телефонного дзвінка з адміністрації пана Медведчука.

Автори першої художньої екранізації біографії поета Василя Стуса обіцяють дозняти сцену з адвокатом поета, а нині впливовим українським політиком Віктором Медведчуком - на тлі скандалу із видаленням цієї сцени із попередньої версії сценарію.

Медведчук і Стус

Віктор Медведчук - український політик, голова об'єднання "Український вибір", якого ще з часів президентства Леоніда Кучми називають "сірим кардиналом" української політики і "кумом Володимира Путіна" - має менш відому широкому загалу сторінку у своїй біографії.

Випускник юридичного факультету Київського державного університету імені Тараса Шевченка, Віктор Медведчук наприкінці 1970-х - на початку 1980-х років був призначеним державою адвокатом у процесах проти українських поетів Василя Стуса і Юрія Литвина.

Причому сам Василь Стус, за деякими свідченнями, від адвоката Медведчука відмовився, а Юрій Литвин у своєму останньому слові у якості підсудного казав: "Пасивність мого адвоката Медведчука в захисті обумовлена не його професійним профанством, а тими вказівками, які він одержав згори, і підлеглістю: він не сміє розкривати механізму вчиненої проти мене провокації".

Дисидент Євген Сверстюк також згадував: "Коли Стус зустрівся з призначеним йому адвокатом, то відразу відчув, що Медведчук є людиною комсомольсько-агресивного типу, що він його не захищає, не хоче його розуміти і, власне, не цікавиться його справою".

Василя Стуса звинувачували в антирадянській агітації і пропаганді за ч. 2 статті 62 Кримінального Кодексу УРСР. В архівах збереглася стенограма із засідання суду, в якій адвокат Віктор Медведчук каже, що вважає "кваліфікацію його (Василя Стуса. - Ред.) дій вірною".

Радянська влада засудила Василя Стуса до 10 років примусових робіт і 5 років заслання.

Сам Віктор Медведчук пізніше заявляв, що не збирається "виправдовуватися із цього питання", і наполягав, що спеціальна комісія з адвокатської етики перевірила його роботу як адвоката Василя Стуса.

"Якщо хтось думає, що я міг би врятувати Василя Стуса, то він або брехун, або ніколи не жив у Радянському Союзі й не знає, що це таке. Рішення за такими справами ухвалювалося не у суді, а в партійних інстанціях і КДБ. Суд лише офіційно затверджував оголошений вирок", - казав політик.

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