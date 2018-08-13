У Сирії вибухнув склад боєприпасів: загинуло 12 дітей

Щонайменше 39 людей загинуло, включаючи 12 дітей, в результаті вибуху будівлі в місті Сармада сирійської провінції Ідліб.

Місто перебуває під контролем повстанців. Повідомляють, що в будівлі був склад з боєприпасами, який належав нелегальним торговцям зброєю.

За даними центру моніторингу прав людини в Сирії, який базується в Лондоні, десятки людей лишаються під завалами.

Кореспондент AFP, який перебуває на місці, повідомив, що розчищати завали допомагають бульдозери.

На думку рятувальників, кількість жертв буде зростати. Причини вибуху ще не відомі.

Хатем Абу Марван, член формування цивільної оборони провінції Ідліб, повідомив, що в момент вибуху в будівлі було багато людей.

Ідліб - останній регіон Сирії, який ще контролює сирійська опозиція. Очікують, що скоро туди відправлять урядові війська.

В останні місяці армія Башара Асада за підтримки Росії та Ірану завдала потужні удари по військах опозиції по всій країні.

Копирайт изображения AFP/GETTY IMAGES

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