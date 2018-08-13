Чому в Іспанії понад сто людей постраждали на фестивалі?
Десятки людей отримали різні травми в результаті падіння частини дерев'яної конструкції на набережній під час спортивно-музичного фестивалю в іспанському місті Віго.
Під час інциденту на узбережжі перебувала велика кількість людей, які слухали реперів дводенного фестивалю O Marisquino.
За даними місцевих ЗМІ, понад 130 людей отримали різні травми та шок.
Деякі люди з платформи на набережній впали прямо в море.
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Свідки повідомили, що на місці виникла величезна паніка.
Декілька екстрених груп допомагали пораненим, а водолази шукали постраждалих в морі.
За даними поліції, смертельних випадків не зафіксували.
Інцидент стався близько о півночі, коли натовп слухав репера з Майорки Rels B.
У своєму Twitter він побажав постраждалим сил і порадив тим, хто турбується про друзів чи родичів, звернутися до екстреного інформаційного пункту, який встановили організатори фестивалю.
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