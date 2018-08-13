Чому в Іспанії понад сто людей постраждали на фестивалі?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Віго розташований на західному узбережжі Іспанії

Десятки людей отримали різні травми в результаті падіння частини дерев'яної конструкції на набережній під час спортивно-музичного фестивалю в іспанському місті Віго.

Під час інциденту на узбережжі перебувала велика кількість людей, які слухали реперів дводенного фестивалю O Marisquino.

За даними місцевих ЗМІ, понад 130 людей отримали різні травми та шок.

Деякі люди з платформи на набережній впали прямо в море.

Свідки повідомили, що на місці виникла величезна паніка.

Декілька екстрених груп допомагали пораненим, а водолази шукали постраждалих в морі.

За даними поліції, смертельних випадків не зафіксували.

Інцидент стався близько о півночі, коли натовп слухав репера з Майорки Rels B.

У своєму Twitter він побажав постраждалим сил і порадив тим, хто турбується про друзів чи родичів, звернутися до екстреного інформаційного пункту, який встановили організатори фестивалю.

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