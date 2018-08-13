Як Туреччина намагається приборкати падіння ліри
Центральний банк Туреччини заявив, що готовий вжити "усіх необхідних заходів", аби забезпечити фінансову стабільність країни на фоні різкого падіння ліри.
У п'ятницю ввечері курс турецької ліри встановив новий антирекорд - мінус 20% до долара.
Заяви турецького центробанку пролунали у розпал дипломатичної кризи зі США, яка і призвела до нестабільності турецького фінансового ринку.
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Падіння турецької ліри потягло за собою і російський рубль, який, крім того, послаблюється і через нові американські санкції.
Курс долара на відкритті торгів на Московській біржі в понеділок перевищив позначку в 68 рублів і досяг максимального рівня з квітня 2016 року.
Що робить Туреччина?
Міністерство внутрішніх справ Туреччини заявило, що починає судові процеси проти 346 акаунтів у соцмережах, які, за твердженням МВС, публікували "провокаційні коментарі" про послаблення ліри.
Ситуація з турецькою валютою загострилася в п'ятницю, коли президент США Дональд Трамп схвалив подвоєння тарифів на турецьку сталь та алюміній - по тому, як Туреччина відмовилася звільнити американського пастора, ув'язненого в Туреччині протягом двох років.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заприсягся, що не дозволить поставити Туреччину "на коліна", і заявив про змову проти своєї країни.
Чому впала ліра?
Експерти пов'язують падіння турецької ліри з побоюваннями, що країну охоплює економічна криза.
Фондовий ринок Туреччини впав на 17%, а вартість державних позик зросла до 18% на рік. Інфляція, тим часом, досягла 15%.
Інвестори стурбовані тим, що турецькі компанії, які брали багато кредитів, аби дістати зиск із будівельного буму, можуть стикнутися з проблемами погашення позик у доларах та євро. Адже ослаблення ліри означає, що тепер повернути треба більше.
За даними Reuters, понад третину кредитів турецькі банки видавали в іноземній валюті.
Чому загострились стосунки США і Туреччини?
Суперечка розгорнулася довкола відмови Туреччини звільнити американського пастора Ендрю Брансона.
Пана Брансона утримують у Туреччині протягом майже двох років, звинувативши у зв'язках із забороненою там "Робітничою партією Курдистану" та рухом гюленістів - прибічників колишнього турецького імама Фетхуллаха Гюлена, який зараз живе у вигнанні у США. Саме цей рух Туреччина звинувачує у невдалому перевороті 2016 року.
Президент Туреччини невдоволений тим, що США не вжили заходів проти гюленістів і не висловили "однозначного засудження" спроби перевороту 2016 року. США відмовилися видати Фетхуллаха Гюлена, який живе у Пенсильванії.
Інше джерело невдоволення Туреччини - американська підтримка курдських повстанських груп, які борються з "Ісламською державою" на півночі Сирії. Турецька влада протистоїть курдським повстанцям на власній території.
Крім того, Ердоган зближається з Росією. Це створює незручний трикутник, з огляду на те, що Туреччина є членом НАТО, а Росія вважається головною загрозою НАТО.
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