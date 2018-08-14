Автомобіль врізався в огорожу навколо будівлі парламенту в Вестмінстерському палаці, повідомляє Скотланд Ярд.

В центрі Лондона - озброєна поліція, машини швидкої допомоги та пожежники.

"На місці події затримано водія автомобіля чоловічої статі, кілька пішоходів отримали травми, офіцери залишаються на місці, ми надамо додаткову інформацію, коли вона з'явиться", - заявили в Скотланд Ярді.

Очевидці повідомляють, що постраждали велосипедисти, але поліція зазначає, що їхньому життю нічого не загрожує.

Поки що Скотланд-Ярд не може сказати, чи інцидент пов'язаний з тероризмом.

Станцію метро Вестмінстер закрили, перекрили також вулиці довкола Парламент-сквер.

Представників громадськості та преси відтіснити далі від району, оскільки поліція виставила кордон. Парламент зараз не працює.

Кореспондент ВВС зазначає, що парамедики лікують маленьку групу людей, що сидить на землі неподалік від Вестмінстерського палацу.

Очевидці стверджують - виглядало, що водій зачепив велосипедистів, а потім врізався в огорожу навмисне. Автомобіль їхав на швидкості просто до огорожі.

Хочете отримувати найважливіші статті в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.