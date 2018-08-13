Королева соулу Арета Франклін "тяжко хвора"

Image caption Серед альбомів співачки - Lady Soul та I Never Loved A Man The Way I Love You

Легендарна американська соул-співачка Арета Франклін "тяжко хвора", розповіла людина, близька до виконавиці.

Джерело на умовах анонімності розповіло про це агенції Associated Press.

На початку цього року 76-річна співачка скасувала заплановані концерти через проблеми зі здоров'ям. Лікарі їй порадили двомісячний відпочинок.

Розважальний сайт TMZ також повідомив, що "давньому другу (Арети Франклін. - Ред.) тиждень тому сказали: "готуйтеся, вона помирає".

Пропустити Twitter допис , автор: @TMZ Source close to Aretha and a longtime friend tells TMZ he was told a week ago, "Prepare yourself, she's dying." The source adds Aretha was down to 86 pounds and her health was failing. The source says 2 weeks ago everyone in Aretha's circle was told "she could go any time." — TMZ (@TMZ) 13 серпня 2018 р.

"Джерело, близьке до Арети, і її давній друг розповів TMZ, що тиждень тому йому сказали: "Підготуйся, вона помирає". Джерело додає, що Арета схудла до 86 фунтів (близько 39 кг), і її здоров'я стає дедалі гіршим. Як повідомляє джерело, два тижні тому всім з оточення Арети сказали: "вона може піти в будь-який час", - ідеться у Twitter TMZ.

Кар'єра Арети Франклін охоплює сім десятиліть. Серед найвідоміших її пісень - Respect та (You Make Me Feel Like) A Natural Woman.

18-разова володарка премії Греммі, вона стала однією з найуспішніших артистів усіх часів, і 1987 року її включили до Зали слави рок-н-ролу.

У 2017 році Франклін повідомила місцевій новинній радіостанції Детройту, що піде на пенсію після того, як завершить новий альбом, над яким вона працювала зі Стіві Вандером.

"Я буду записуватися, але це - мій останній концертний рік, - сказала вона станції WDIV Local 4. - Це кінець".

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