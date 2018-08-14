Оборонний бюджет США: Україні дадуть летальну зброю на $50 мільйонів
Президент США Дональд Трамп підписав закон про оборонний бюджет США на 2019 рік розміром 716 мільярдів доларів, 250 мільйонів з яких виділяють на оборону України.
Розмір цьогорічного оборонного бюджету США складає 700 мільярдів доларів, а Україна могла розраховувати на допомогу у сфері безпеки у 350 мільйонів доларів.
У 2018 році після тривалих перемовин Україна отримала від США протитанкові ракетні комплекси Javelin вартістю 47 мільйонів доларів.
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США допомагає у розвитку української сфери безпеки.
Це стосується надання деяких видів оборонного озброєння, військових транспортних засобів, навчань та тренувань українських військових на українських полігонах, а також допомога у сфері військової медицини.
В оборонному бюджеті на 2019 рік нагадується, що Національна оборонна стратегія США визначає Китай та Росію головними стратегічними суперниками у світі, які загрожують безпеці країни та її союзникам.
Бюджет імені Джона Маккейна
Оборонний бюджет США на 2019 рік названий на честь голови сенатського комітету з питань Збройних сил Джона Маккейна.
В 2017 році у Джона Маккейна діагностували смертельну форму раку мозку.
Пан Маккейн вважається другом України та прихильником надання Києву озброєння.
В офіційному повідомленні на сайті Білого дому вказано, що у межах оборонного бюджету виділяється 250 мільйонів доларів для надання допомоги безпековій сфері України.
На сайті комітету Сенату з питань Збройних сил додається, що 50 мільйонів з цієї суми має піти на "оборонне летальне озброєння".
У повідомленні чітко не вказується, яка саме зброя буде надана Україні в 2019 році.
Допомогу Україні нададуть у межах сприяння посиленню безпеки союзників та партнерів США у світі.
Документ продовжує всі наявні заборони та обмеження на військову співпрацю США з Росією.
На фоні останніх скандалів навколо ставлення Дональда Трампа до НАТО, у законі про бюджет чітко вказано, що США виконуватиме всі взяті на себе зобов'язання в межах альянсу.
Проте це не стосується Туреччини, з якою в США останнім часом суттєво погіршились стосунки.
Окремим пунктом закону про бюджет прописана заборона на постачання Туреччині винищувачів F-35.