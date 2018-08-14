Оборонний бюджет США: Україні дадуть летальну зброю на $50 мільйонів

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Президент США Дональд Трамп підписав закон про оборонний бюджет США на 2019 рік розміром 716 мільярдів доларів, 250 мільйонів з яких виділяють на оборону України.

Розмір цьогорічного оборонного бюджету США складає 700 мільярдів доларів, а Україна могла розраховувати на допомогу у сфері безпеки у 350 мільйонів доларів.

У 2018 році після тривалих перемовин Україна отримала від США протитанкові ракетні комплекси Javelin вартістю 47 мільйонів доларів.

США допомагає у розвитку української сфери безпеки.

Це стосується надання деяких видів оборонного озброєння, військових транспортних засобів, навчань та тренувань українських військових на українських полігонах, а також допомога у сфері військової медицини.

В оборонному бюджеті на 2019 рік нагадується, що Національна оборонна стратегія США визначає Китай та Росію головними стратегічними суперниками у світі, які загрожують безпеці країни та її союзникам.

Бюджет імені Джона Маккейна

Оборонний бюджет США на 2019 рік названий на честь голови сенатського комітету з питань Збройних сил Джона Маккейна.

В 2017 році у Джона Маккейна діагностували смертельну форму раку мозку.

Копирайт изображения ЮРІЙ БІРЮКОВ Image caption На параді 24 серпня Збройні сили планують показати надані США Javelin

Пан Маккейн вважається другом України та прихильником надання Києву озброєння.

В офіційному повідомленні на сайті Білого дому вказано, що у межах оборонного бюджету виділяється 250 мільйонів доларів для надання допомоги безпековій сфері України.

На сайті комітету Сенату з питань Збройних сил додається, що 50 мільйонів з цієї суми має піти на "оборонне летальне озброєння".

У повідомленні чітко не вказується, яка саме зброя буде надана Україні в 2019 році.

Допомогу Україні нададуть у межах сприяння посиленню безпеки союзників та партнерів США у світі.

Документ продовжує всі наявні заборони та обмеження на військову співпрацю США з Росією.

Копирайт изображения President.gov.ua Image caption Джон Маккейн багато працює для того, щоб США допомогали зброєю Україні

На фоні останніх скандалів навколо ставлення Дональда Трампа до НАТО, у законі про бюджет чітко вказано, що США виконуватиме всі взяті на себе зобов'язання в межах альянсу.

Проте це не стосується Туреччини, з якою в США останнім часом суттєво погіршились стосунки.

Окремим пунктом закону про бюджет прописана заборона на постачання Туреччині винищувачів F-35.