Медовий спас: як Україна вийшла в лідери експорту меду
14 серпня в Україні відзначають свято Маковія, яке ще називають Медовим Спасом - через пік збору бджолярами меду, що припадає на цей період.
І поки люди йдуть до церкви святити мед, починається високий сезон експорту солодкого продукту (серпень -жовтень), який в останні роки зростав.
За даними міністерства економіки, у 2017 році Україна експортувала меду на 133 мільйона доларів, а збільшення продажів за кордон у валюті склало 37,5%.
За перші п'ять місяців 2018-го експорт меду склав майже 40 мільйонів доларів. Тому експерти прогнозують, що за результатами цього року показник 2017-го повторити не вдасться.
Лідером із закупівель українського меду називають ЄС, країни якого купують більш ніж половину всього експорту.
У цьому році в десятку найбільших покупців меду з України загалом увійшли ЄС, США, Туреччина, Ізраїль, Лівія, Швейцарія, Японія, Марокко, Ірак та Саудівська Аравія.
Саме у ЄС найбільшими покупцями минулого року були Німеччина, Британія та Франція, а цього - Німеччина, Польща та Бельгія.
Україна вичерпала першу частину безмитної квоти на експорт меду до ЄС, передбачену угодою про асоціацію, за десять днів 2018 року.
З 1 жовтня бджолярі матимуть змогу скористатись другою частиною квоти на пільговий експорт до ЄС. Загальна безмитна річна квота складає 7 900 тонн на рік.
Національний консультант продовольчої й сільськогосподарської організації ООН Анна Бурка розповіла, що у 2017 році Україна увійшла у трійку найбільших продавців меду, постачаючи у загальному обсязі 10% світового експорту.
Лідером серед світових експортерів меду є Китай з часткою 19%, за ним ідуть Україна та Аргентина з майже рівною часткою - по 10%.
Заступник міністра агропромислової політики та продовольства Максим Мартинюк повідомив, що в Україні налічується близько 400 000 пасічників. Сумарно вони виробляють понад 80 тисяч тонн меду на рік.
У 2017 році виробництво меду могло бути навіть більшим, адже тільки на експорт пішло 67 тисяч тонн.
Внутрішній ринок меду оцінюють у 20-30 тисяч тонн на рік.
Бджоли вмирають
Серед можливих причин зменшення експорту меду 2018-го називають масову загибель бджіл.
Цього року українська медова галузь зіткнулась з цією серйозною проблемою.
Тільки за офіційними даними, навесні і на початку літа постраждали 1 408 пасік та повністю загинули 12 800 бджолосімей.
Масову загибель бджіл у травні-червні 2018 року по всій Україні спричинили пестициди, якими аграрії обробляли поля.
Ще одною причиною сповільнення українського експорту стало падіння вартості продукту на світових ринках.