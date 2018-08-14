Медовий спас: як Україна вийшла в лідери експорту меду

Копирайт изображения UNIAN Image caption У національному музеї народної архітектури та побуту "Пирогів" вже кілька днів триває свято меду "Перший Медовий Спас"

14 серпня в Україні відзначають свято Маковія, яке ще називають Медовим Спасом - через пік збору бджолярами меду, що припадає на цей період.

І поки люди йдуть до церкви святити мед, починається високий сезон експорту солодкого продукту (серпень -жовтень), який в останні роки зростав.

За даними міністерства економіки, у 2017 році Україна експортувала меду на 133 мільйона доларів, а збільшення продажів за кордон у валюті склало 37,5%.

За перші п'ять місяців 2018-го експорт меду склав майже 40 мільйонів доларів. Тому експерти прогнозують, що за результатами цього року показник 2017-го повторити не вдасться.

Лідером із закупівель українського меду називають ЄС, країни якого купують більш ніж половину всього експорту.

У цьому році в десятку найбільших покупців меду з України загалом увійшли ЄС, США, Туреччина, Ізраїль, Лівія, Швейцарія, Японія, Марокко, Ірак та Саудівська Аравія.

Саме у ЄС найбільшими покупцями минулого року були Німеччина, Британія та Франція, а цього - Німеччина, Польща та Бельгія.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Україна - лідер за виробництвом меду у Європі

Україна вичерпала першу частину безмитної квоти на експорт меду до ЄС, передбачену угодою про асоціацію, за десять днів 2018 року.

З 1 жовтня бджолярі матимуть змогу скористатись другою частиною квоти на пільговий експорт до ЄС. Загальна безмитна річна квота складає 7 900 тонн на рік.

Національний консультант продовольчої й сільськогосподарської організації ООН Анна Бурка розповіла, що у 2017 році Україна увійшла у трійку найбільших продавців меду, постачаючи у загальному обсязі 10% світового експорту.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів В Україні цьогоріч у різних областях гинуть бджоли. Досі не з'ясована причина цього мору

Лідером серед світових експортерів меду є Китай з часткою 19%, за ним ідуть Україна та Аргентина з майже рівною часткою - по 10%.

Заступник міністра агропромислової політики та продовольства Максим Мартинюк повідомив, що в Україні налічується близько 400 000 пасічників. Сумарно вони виробляють понад 80 тисяч тонн меду на рік.

У 2017 році виробництво меду могло бути навіть більшим, адже тільки на експорт пішло 67 тисяч тонн.

Внутрішній ринок меду оцінюють у 20-30 тисяч тонн на рік.

Бджоли вмирають

Серед можливих причин зменшення експорту меду 2018-го називають масову загибель бджіл.

Цього року українська медова галузь зіткнулась з цією серйозною проблемою.

Копирайт изображения AFP Image caption Головною причиною загибелі бджіл цього року називають використання аграріями пестицидів

Тільки за офіційними даними, навесні і на початку літа постраждали 1 408 пасік та повністю загинули 12 800 бджолосімей.

Масову загибель бджіл у травні-червні 2018 року по всій Україні спричинили пестициди, якими аграрії обробляли поля.

Ще одною причиною сповільнення українського експорту стало падіння вартості продукту на світових ринках.