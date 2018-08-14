Чому у Китаї райдужну форель тепер можна позначати лососем

Копирайт изображения Getty Images Image caption Райдужну форель називають "жертвою" нового кроку влади

Нові правила у Китаї дозволяють позначати та продавати на внутрішньому ринку райдужну форель як лосося.

Цього року в країні піднялась ціла інформаційна хвиля, коли стало відомо, що райдужну форель роками маркували для продажу як лосося, м'ясо якого виглядає досить схожим.

Влада вирішила, що замість заборони такої практики найкраще просто узаконити її.

Райдужна форель є річковою рибою та живе у прісній воді, а лосось народжується у прісній та більшу частину життя проводить у солоних водах.

Два види риби є зовні різними, проте всередині мають червоне м'ясо та досить схожі.

У травні місцеві ЗМІ повідомили, що третина риби, яку продавали у Китаї як лосося, насправді була райдужною фореллю з провінції Цінхай.

Ця інформація підняла хвилю обурення споживачів, адже були побоювання, що форель більш чутлива до паразитів.

Китайська спілка виробників та продавців морської продукції, яка працює під егідою уряду, видала спеціальне правило для стандартизації галузі.

Відтепер "лосось" стане загальновживаною назвою для всіх видів риби родини лососевих.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Філе райдужної форелі та лосося досить схожі

До цієї категорії потрапляє райдужна форель, так само як і інші схожі види.

Користувачі соціальної мережі Weibo запустили спеціальний хештег #RainbowTroutBecomesSalmon (Райдужна форель стає лососем).

"Форель має бути спантеличеною. Після стількох років її ідентичність несподівано змінили на лосося", - пише одна з користувачок.

Люди висувають багато припущень, що ще можна перейменувати.

"Можемо позначати моря та озера однаково? Вони ж технічно майже такі самі", - пожартував інший користувач.

"Давайте позначати раків як лобстерів", - запропонував інший, питаючи, чи можна тепер студентам так відповідати на тестах.