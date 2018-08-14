Справа Манафорта: борги та неоплачені кредити. Допит свідків завершений

Копирайт изображения Huw Evans picture agency Image caption Пол Манафорт у суді

На 10-й день судових слухань у справі проти політтехнолога і колишнього керівника передвиборчої кампанії Дональда Трампа звинувачення закінчило допит свідків.

Останніми свідчення давали віце-президент Federal Savings Bank Джеймс Бреннан і спеціальний агент з розслідування економічних злочинів Міністерства фінансів США Пола Лісс.

Бреннан розповів, що Манафорт попросив у його фінансової установи кредит у 16 ​​мільйонів доларів. Банк знав, що Манафорт бреше про те, як ідуть його фінансові справи, але один з керівників Federal Savings Bank і член кредитного комітету Стівен Калк дав особисте розпорядження про видачу такої суми. Примітно, що один із співзасновників банку, брат Калка Джон, виступив проти.

За словами Бреннана, його безпосередній керівник, Стівен Калк, змусив свого підлеглого видати кредит. Той, в свою чергу, збрехав в спеціальному внутрішньому документі, що кредит обґрунтований і фінансово захищений.

Бреннан під присягою зазначив: "якщо б це була моя рекомендація, він (Манафорт) не отримав би цей кредит".

У документі, втім, він написав, що дає кредиту, який просив політтехнолог, "четвірку" - це остання межа в банківській фінансовій шкалі, яка уможливлює отримання грошей. "Одиниця" означає стабільні гарантії повернення коштів.

Сам Калк давав свідчення перед журі присяжних минулого тижня і зізнався, що завдяки цьому кредиту хотів надати політтехнологу особисту послугу, яка б згодом дозволила отримати високу посаду в адміністрації Трампа.

Бреннан також розповів, що і він, і його колеги зібрали та задокументували низку сумнівних моментів щодо фінансового добробуту Манафорта і доходів його компанії - від неоплачених покупок квитків на бейсбол, до банківських кредитів на нерухомість, про які той промовчав.

Звинувачення послалося на документ, відправлений Бреннаном банківському кредитному комітету у вересні 2016 року, в якому він пише про "проблеми, що виникли в зв'язку з заявкою Манафорта на позику". Цей документ суд прийняв як доказ.

В кінцевому підсумку, Federal Savings Bank втратив 11,8 мільйона доларів на цьому кредиті.

Іноземні гроші і секретні рахунки

Копирайт изображения Reuters Image caption У 2017 році в рамках розслідування Мюллера Манафорту були пред'явлені звинувачення за 12 епізодами

Звинувачення також наполягало, що Манафорт не повідомив уряду - як того вимагає американське законодавство - про відкриті іноземні рахунки, на яких зберігалися гроші, отримані в результаті роботи на українських політиків проросійського спрямування.

Захист намагався апелювати: ці рахунки були зареєстровані на дві компанії Манафорта, ними могли розпоряджатися інші співробітники і партнери політтехнолога.

Після цього обвинувачення повторно викликало Полу Лісс, спецагента міністерства фінансів США, яка підтвердила, що в період з 2011 по 2014 роки Манафорт жодного разу не повідомляв уряду про іноземні рахунки своїх підприємств, які надавали консалтингові послуги.

Раніше вона також заявляла, що ні Манафорт, ні його дружина, на яку були зареєстровані багато фірм і нерухомість, ніколи не вказували ці активи у своїх загальних податкових деклараціях.

Загрожує тривалий термін

Копирайт изображения Reuters Image caption Згідно з документами слідства, Манафорт співпрацював з українською Партією регіонів і Віктором Януковичем

Екс-голову передвиборчого штабу Дональда Трампа Пола Манафорта, обвинуваченого у відмиванні грошей і незареєстрованій роботі лобістом від імені України, взяли під домашній арешт восени 2017 року, проте в червні 2018 року його відправили за ґрати за порушення умов перебування під домашнім арештом.

Проти нього висунули нові звинувачення - у тиску на свідків у його справі, яким він писав шифровані повідомлення в месенджерах.

Суд над Манафортом за звинуваченням у відмиванні грошей і незаконному лобіюванні повинен початися у вересні. Судові слухання за звинуваченням в ухиленні від податків почалися в липні.

Якщо його визнають винним, його чекає тривалий термін тюремного ув'язнення. Він відкидає висунуті проти нього звинувачення.

Раніше спецпрокурор зажадав від суду відкликати рішення, яке дозволяє Манафорту перебувати на волі під заставою 10 мільйонів.

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