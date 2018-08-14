Яке місто назвали найкращим для життя?

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Австрійська столиця Відень випередила австралійський Мельбурн і очолила цьогорічний рейтинг найпридатнішим для життя міст світу.

Таким чином, цей рейтинг дослідницького центру Economist Intelligence Unit (аналітичний підрозділ британського журналу Economist) вперше очолило європейське місто.

Індекс оцінює якість життя у 140 містах за різними показниками, зокрема політичною та соціальною стабільністю, злочинністю, освітою та доступом до медичних послуг.

Київ цьогоріч посів 118 місце, дещо покращивши позиції, порівняно з попереднім роком. 2017 року українська столиця була на 131 місці.

"Протягом останніх 12-ти місяців Києв також продемонстрував значне поліпшення придатності до життя завдяки відновленню економічного зростання та відносній політичній стабільності, попри конфлікт на Донбасі", - вважають автори дослідження.

Манчестер, тим часом, продемонстрував найбільший стрибок уверх серед решти європейських міст, піднявшись на 16 місць, - до 35-ї сходинки. Це місто випередило Лондон на 13 місць.

За даними Economist, такий стрибок Манчестера пов'язаний з покращеним безпекового рейтингу.

"Повернення стабільності"

Минулого року рейтинг розкритикували за те, що позиції Манчестера там різко знизилися після терористичного нападу на Manchester Arena, в результаті якого загинули 22 людини.

За словами редактора дослідження Роксани Славчевої, цього року ситуація з безпекою поліпшилася і в низці інших міст Західної Європи, а найвище місце Відня свідчить про "відносне повернення стабільності у велику частину Європи".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Мельбурн раніше очолював рейтинг сім років поспіль.

Згідно з опитуванням, за останній рік оцінка якості життя стала вищою у майже половині міст.

Мельбурн, який цьогоріч посів друге місце, раніше очолював рейтинг сім років поспіль.

Два інших австралійських міста, Сідней і Аделаїда, також увійшли до десятки цього року.

На іншому кінці шкали - зруйнований війною сирійський Дамаск. Його визнали найменш придатним для життя містом. За ним розташувались Дакка в Бангладеш і Лагос в Нігерії.

Як зазначили експерти Economist, велику роль у житті міст, що посіли останні десять місць, відіграють злочинність, громадянські заворушення, тероризм чи війна.

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Найкращі для життя міста 2018 року

1. Відень, Австрія

2. Мельбурн, Австралія

3. Осака, Японія

4. Калгарі, Канада

5. Сідней, Австралія

6. Ванкувер, Канада

7. Токіо, Японія

8. Торонто, Канада

9. Копенгаген, Данія

10. Аделаїда, Австралія

Найгірші для життя міста 2018 року

1. Дамаск, Сирія

2. Дакка, Бангладеш

3. Лагос, Нігерія

4. Карачі, Пакистан

5. Порт-Морсбі, Папуа Нова Гвінея

6. Хараре, Зімбабве

7. Триполі, Лівія

8. Дуала, Камерун

9. Алжир, Алжир

10. Дакар, Сенегал

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