Акції ювелірного дому Pandora падають, фірма скорочує працівників

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Данський ювелірний дім Pandora збирається скоротити майже 400 робочих місць після прогнозів, що продажі за підсумками року будуть нижчими, ніж очікувалося.

До обіду вівторка акції компанії впали майже на 20% на Копенгагенській фондовій біржі, опинившись на найнижчому рівні з травня 2014 року.

Pandora страждає через те, що менше людей почали відвідувати торгові центри, особливо на її ключовому американському ринку.

Цей ювелірний дім відомий своїми браслетами та є найбільшою у світі ювелірною компанією за обсягом виробництва.

Pandora володіє майже 2 600 магазинами у всьому світі, але продажі у її понад 600 магазинах в Британії та США останнім часом впали.

У заяві фірми ідеться, що компанія має намір скоротити 397 зі своїх 27 000 працівників. Цей крок там пояснили тим, що зростання обсягу продажів цього року очікується на рівні 4-7%, що менше за прогнозовані 7-10%.

Більш ніж половина скорочень заторкне робітників у Таїланді, де команду покинути 218 співробітників. Pandora виробляє свої ювелірні вироби на двох фабриках у Бангкоку та Ламфуні. Там працюють близько 13 000 людей.

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Фірму заснували 1989 року Пер Еневольдсен та його тодішня дружина Вінні.

"Поведінка споживачів змінюється, і роздрібні мережі мусять досягти правильного балансу між фізичними й інтернет-магазинами", - зазначає Сорен Хансен, старший аналітик данський банку Sydbank.

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