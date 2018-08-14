У Генуї завалився великий міст

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Біля італійського міста Генуї обвалився великий міст, повідомила поліція.

Висота моста, що є частиною автостради A10, - близько 100 метрів, повідомляють італійські ЗМІ.

Є непідтверджені повідомлення про те, що під уламками можуть перебувати автомобілі.

Фотографії з місця події показують багато уламків, що лежать на землі.

Копирайт изображения Polizia di Stato Image caption Фото, оприлюднене поліцією

На одному знімку видно вантажівку, що стоїть в кінці дороги перед проваллям.

На місці події працюють аварійні служби, але інформації про те, чи є жертви, поки що немає.

Існують побоювання, що коли міст завалився, деякі автівки могли з нього впасти, повідомляють місцеві ЗМІ.

Міст, побудований в 1960-х роках, відомий як міст Моранді. Частина, що завалилася, становить десятки метрів у довжину.

Італійська газета La Repubblica пише, що та частина міста є густозаселеною.