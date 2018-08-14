Льюїс та Кличко проведуть незвичайний бій в Києві
Колишній боксер Леннокс Льюїс збирається взяти реванш на ринзі в бою проти мера Києва, колишнього боксера Віталія Кличка через 15 років після своєї поразки у Лос-Анджелесі.
Тільки цього разу колишні зіркові важковаговики будуть змагатись не в боксі, а у шахах, заявив Льюїс в інтерв'ю Daily Mail.
За його словами, "бій" відбудеться в Києві в перший тиждень жовтня під час 56-го конгресу WBC.
"Ми будемо грати в шахи посеред боксерського рингу. Ми вже занадто старі, щоб знову натягувати рукавички", - каже 52-річний Льюїс про себе та свого 47-річного суперника.
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Daily Mail зазначає, що говорити про те, хто з колишніх боксерів сильніший у шахах, складно.
Льюїс неодноразово грав в шахи зі знаменитостями, а також заснував Лондонську академію для дітей з малозабезпечених родин, яка завдяки шахам відкриває перед своїми вихованцями двері до університетської освіти.
Кличко також регулярно грає в шахи, часто зі своїм братом, а також відвідує матчі світових чемпіонатів з шахів.
Легендарний бій Льюїса і Кличко відбувся 21 червня 2003 року.
Через розтин лівої брови у Кличка лікарі зупинили бій, але на цей момент майбутній мер Києва вже випереджав Льюїса по балах з рахунком 58:56.
Після бою Льюїс пообіцяв матч-реванш, але через кілька місяців оголосив про завершення кар'єри.
Кличко з грудня 2013 року також не бере участі в боях, обравши політичну кар'єру.
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