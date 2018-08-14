Обвал мосту в Генуї: загинули вже 22 людини

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Біля італійського міста Генуя обвалився великий міст, автомобілі падали з висоти близько 100 м.

Загинули щонайменше 22 людей, повідомляє місцева влада.

Італійський міністр транспорту Даніло Тонінеллі заявив, що ця подія може виявитися "величезною трагедією".

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Рятувальники вважають, що під завалами перебувають люди, і кількість жертв може зрости.

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Фотографії з місця події показують багато уламків, що лежать на землі.

Частина, що завалилася, впала переважно на залізничні колії, повідомили посадовці агентству AFP. Вони додають, що падали і легкові, і вантажні автомобілі.

Копирайт изображения Polizia di Stato Image caption Фото, оприлюднене поліцією

На одному знімку видно вантажівку, що стоїть в кінці дороги перед проваллям.

На місці події працюють аварійні служби.

Міст, побудований в 1960-х роках, відомий як міст Моранді. Частина, що завалилася, становить десятки метрів у довжину.

За повідомленнями, можливою причиною обвалення стала "втома конструкцій". Крім того, спровокувати катастрофу могла буря, яка зараз вирує в регіоні.

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