"Сенцов в передкритичному стані" - правозахисниця, яка його бачила

Копирайт изображения facebook.com/denisovaombudsman Image caption Олег Сенцов голодує понад 90 днів

Олег Сенцов каже, що знаходиться в передкритичному стані, але не збирається припиняти голодування. Про це в коментарі ВВС повідомила правозахисниця Зоя Свєтова, яка відвідала українського режисера у виправній колонії суворого режиму "Білий ведмідь" в російському місті Лабитнангі.

"Почуває він себе погано, говорить, що його стан передкритичний. Тобто такий стан дуже швидко може перейти в критичний і тоді не буде впевненості, що його життя можуть врятувати. Тоді його скоріше за все вивезуть до міської лікарні, щоб покласти в реанімацію", - зазначила вона.

За словами правозахисниці, зараз Олег Сенцов знаходиться в медичній частині колонії, в палаті на чотирьох, де перебуває сам. В нього сильна слабкість, він швидко втомлюється і не виходить на прогулянку.

"Він вважає, що схуднув на 17 кг, лікарі говорять, що на 11 кг", - повідомила Зоя Свєтова.

Правозахисниця зазначила, що Олег Сенцов приймає кілька ложок поживної суміші на день, які "по суті дають йому можливість вижити".

"Він й надалі збирається продовжувати голодування, доки не звільнять українських політв'язнів", - наголосила правозахисниця.

Справа Сенцова

У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд визнав Олега Сенцова винним в організації терористичного співтовариства і засудив його до 20 років колонії суворого режиму. За цією ж справою був засуджений і лівий активіст Олександр Кольченко, якому дали 10 років в'язниці.

Сенцова і Кольченка звинувачують у тому, що навесні 2014 року, невдовзі після анексії Криму Росією, вони нібито організували підпали офісів організації "Російська громада Криму" і офісу "Єдиної Росії" у Сімферополі.

Самі засуджені вважають справу проти них політичною, а докази - сфальсифікованими. Крім того, Сенцов стверджував, що його після арешту били і катували співробітники ФСБ, вимагаючи зізнань.

Визволення Сенцова вимагають як правозахисні організації, так і групи письменників, режисерів та інших творчих діячів із різних країн.

Копирайт изображения Getty Images Image caption В Україні та інших країнах світу регулярно проходять акції на підтримку Олега Сенцова

Голодування

14 травня, за місяць до початку Чемпіонату світу з футболу, який стартував у Росії Олег Сенцов оголосив голодування, яке триває з того часу.

Він оголосив голодування, бо хотів у такий спосіб привернути увагу до ув'язнених за політичними мотивами у тюрмах Росії та Криму громадян України.

Про те, що стан режисера після 90 днів голодування "катастрофічно поганий", 11 серпня повідомила двоюрідна сестра Олега Сенцова Наталія Каплан - брат написав їй листа.

В інтерв'ю ВВС News Україна вона прокоментувала фото Олега Сенцова, які перед тим опублікувала уповноважена України з прав людини Людмила Денісова. За її словами, ті знімки їй надіслала російська омбудсмен Тетяна Москалькова.

"Це в'язень Освенцима просто. Він дуже худий, очі запалі", - сказала сестра.

"Олег мені писав, що встає дуже рідко і лише за крайньої потреби. Здебільшого, він лежить", - додала вона.

Сестра також наголосила на анемії, болі в серці та слабкому пульсі.

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