Міст, що обвалився - у фото
- 14 серпня 2018
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В італіському місті Генуя обвалилася велика частина автомобільного підвісного мосту. Серед причин називають "втому конструкцій" та сильну бурю.
Впала велика секція мосту, а разом з нею - вантажівки та легкові автомобілі, в яких знаходилися люди. Загинули щонайменше 22 людини.
На фотографіях можна побачити вантажівку, яка опинилися у небезпечній близькості до ділянки мосту, що обвалилася
Уламки мосту впали на залізничну колію та сусідні будинки
Рятувальні служби продовжують пошук тих, кому вдалося вижити та жертв трагедії
Біля мосту зібрався натовп