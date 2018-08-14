Міст, що обвалився - у фото

В італіському місті Генуя обвалилася велика частина автомобільного підвісного мосту. Серед причин називають "втому конструкцій" та сильну бурю.

Впала велика секція мосту, а разом з нею - вантажівки та легкові автомобілі, в яких знаходилися люди. Загинули щонайменше 22 людини.

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На фотографіях можна побачити вантажівку, яка опинилися у небезпечній близькості до ділянки мосту, що обвалилася

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Уламки мосту впали на залізничну колію та сусідні будинки

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Рятувальні служби продовжують пошук тих, кому вдалося вижити та жертв трагедії

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Біля мосту зібрався натовп

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