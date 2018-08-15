Місяць "все по 8". Скільки коштують Києву пільговики у транспорті

Копирайт изображения UNIAN Image caption Місяць тому громадський транспорт у Києві подорожчав удвічі для тих, хто не належить до понад 20 категорій пасаирів, які можуть їздити безкоштовно

Місяць тому проїзд у столичному громадському транспорті подорожчав до 8 гривень.

Звісно, комунальні транспортні підприємства заохочують киян купувати проїзні, які дають можливість витрачати 6,5 грн за поїздку.

Але є ще й велика категорія пасажирів, для яких проїзд у громадському транспорті і надалі залишається безкоштовним.

Проте це не означає, що за нього не платить хтось інший. Хто має пільги на проїзд і хто оплачує ці пільги?

Понад два десятки"категорій"

Копирайт изображения UNIAN Image caption Після подорожчання комунального транспорту в Києві, деякі приватні маршрутки виявилися дешевшими

За інформацією, яку ВВС News Україна надали у Департаменті соціальної політики КМДА, крім пенсіонерів за віком, право на пільговий проїзд в Україні мають ще 14 категорій громадян - від учасників бойових дій і "чорнобильців" до осіб з інвалідністю та тих, хто їх супроводжує.

Саме ці пасажири, зазвичай, на питання кондуктора про квиток, відповідають, що в них є "посвідчення".

Водночас, як повідомили у КМДА, у державному бюджеті на 2018 рік "видатки на відшкодування за пільговий проїзд окремих категорій громадян у вигляді субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам не були передбачені".

З іншого боку, стаття 142 Конституції передбачає, що витрати місцевої влади, які виникають через рішення центральної, мають компенсуватися саме із державного бюджету.

Тож виглядає, що держава, надаючи пільги, не завжди готова профінансувати їх.

Згідно із рішенням Київської міськради, на додачу до загальнодержавних пільговиків, у 2016 році право на пільговий проїзд у столиці отримали ще низка категорій пасажирів.

У наземному транспорті цими правами можуть скористуватися 7 категорій, а у метро - 10.

Крім пенсіонерів-киян, до столичних пільговиків належать інваліди ІІІ групи, особи, що мають особливі заслуги перед Батьківщиною, багатодітні батьки, а також школярі.

Саме проїзд цих пільговиків столична влада компенсує комунальним підприємствам "Київпастранс" і "Київський метрополітен". Компенсації виплачуються з бюджету міста, який наповнювається, переважно, за рахунок податку на доходи фізичних осіб і прибутку підприємств.

За даними Департаменту соціальної політики, лише у липні цього року загальна компенсація становила 73,660 млн грн.

При цьому більшу частку - 38,674 млн грн - отримав метрополітен.

Кожен четвертий - безкоштовно

Копирайт изображения UNIAN Image caption Кожен четвертий з цього натовпу у київськмоу метро має право на безкоштовний проїзд

За словами керівника Інформаційного центру "Київського метрополітену" Наталії Макогон, нині кожен четвертий пасажир столичного метро користується пільговим проїздом.

При цьому пільги, за її словами, не закладаються у тариф на проїзд, який враховує лише витрати на заробітну плату працівників метро, технічне обслуговування і оплату комунальних послуг - електрики, води.

Наразі право на безкоштовний проїзд у столичному метро мають усі загальнодержавні пільговики (крім пенсіонерів-некиян). За них метрополітен не отримує компенсації ні від кого.

Ще 10 категорій пасажирів, включно із столичними пенсіонерами, мають пільги, надані київською владою.

Останні, крім школярів, користуються так званою "Карткою киянина". За них місто платить метрополітену зі свого бюджету.

Копирайт изображения UNIAN Image caption У столичному метрополітені розраховують, що незабаром лише 10% пасажирів купуватимуть жетони за повною вартістю у 8 грн

У першому півріччі 2018 року сума компенсації становила понад 207 млн грн.

Для порівняння: загальна сума доходів від продажу проїзних квитків і жетонів за той самий період становила майже 862 млн грн.

Загалом, на компенсацію проїзду київських пільговиків з бюджету міста призначено понад 611,5 млн грн.

Поки що даних про те, які фінансові результати приніс перший місяць після подвоєння плати за проїзд, немає.

Разом із тим, як каже Наталія Макогон, у київському метрополітені не сподіваються на значне зростання доходів підприємства після здорожчання проїзду.

По-перше, у метрополітені планують збільшити зарплати працівникам, адже до підвищення, каже пані Макогон, столичне метро втрачало багато кваліфікованих кадрів.

По-друге, якщо раніше близько 30% пасажирів купували разові жетони, то після підвищення їхня кількість має скоротитися до 10%.

Інші пасажири купуватимуть ті чи інші проїзні картки, вартість поїздки за якими становить 6,5 грн, - а це вже, мовляв, не двократне підвищення тарифу.

Разом із тим, кількість пільговиків залишиться незмінною, так само, як і потреба у компенсації за їхній проїзд із бюджету міста.