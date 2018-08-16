Зі Швеції хочуть депортувати українку, яка втратила ногу через теракт - ЗМІ
Зі Швеції хочуть депортувати українку, яка втратила ногу внаслідок теракту в Стокгольмі. Про це повідомляє шведське видання Dagens Nyheter.
7 квітня 2017 року вантажівка, за кермом якої перебував громадянин Узбекистану Рахмат Акілов, в'їхала на пішохідну вулицю Дротінгатан і збила на смерть п'ятьох людей, ще 15 отримали поранення.
Серед поранених була 38-річна українка Ірина, яка під час теракту обирала на Дротінгатан подарунок доньці. Шведська дівчина Крістіна Мальмквіст доставила поранену українку до лікарні.
Ірині ампутували праву ногу, кілька тижнів вона пролежала в лікарні. Оскільки жінка була серед ключових учасників судового процесу над Рахматом Акіловим, їй надали тимчасову візу, а її доньці дозволили переїхати з Києва до Швеції.
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У червні цього року судовий процес над Рахматом Акіловим завершився. Йому дали довічне ув'язнення.
Кілька днів тому шведська міграційна рада ухвалила рішення про те, що Ірина та її 13-річна донька Софія, яка навчається у шведській школі, мають залишити Швецію, оскільки її гуманітарна ситуація "не здається особливо серйозною".
"Я отримала кілька товстих конвертів з документами від Шведської міграційної ради. Повідомлення з'явилося у п'ятницю, я плакала всі вихідні", - розповіла шведським журналістам українка.
Вона має намір оскаржити рішення міграційної ради, і через свого публічного представника заявила, що не зможе отримати в Україні такого ж догляду, як у Швеції. Міграційна рада такої думки не поділяє і вважає, що жінка може отримати необхідну реабілітацію в Україні.
Як повідомляє шведське видання Aftonbladet, після теракту Ірину відвідав у лікарні шведський прем'єр Стефан Левен.
"Коли Стефан Левен потрапив до лікарні, він пообіцяв зробити все для мене", - згадує Ірина.
Жінка розповідає, що досі відчуває болі у правій частині тіла, а ліки викликали у неї проблеми із зубами.
Ірина пояснює, що не зможе отримати ту допомогу, яку надає Швеція, в Україні. Адже її держава у складному фінансовому становищі, там дорогі ліки, а жінці необхідно міняти протез кожні три місяці.
"Я не зможу отримати те саме піклування, як тут. І як я можу підтримати моїх двох дітей? Атака змінила моє життя...", - говорить Ірина.
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