Сенцов має сам просити про помилування - адміністрація Путіна

Копирайт изображения Getty Images Image caption Олег Сенцов голодує понад 90 днів

Олег Сенцов, який голодує понад 90 днів в російській виправній колонії, має самостійно звернутися з проханням про помилування до президента Росії Володимира Путіна для запуску відповідної процедури.

Про це йдеться у відповіді матері українського режисера від Управління з забезпечення конституційних прав громадян при Адміністрації президента РФ, повідомляє Hromadske.

"Відповідно до Положення про порядок розгляду клопотань про помилування в Російській Федерації,…процедура помилування починається з особистого клопотання засудженого про помилування, в якій він звертається до президента РФ у письмовій формі через адміністрацію виправної установи, де він відбуває покарання", - йдеться у листі з Адміністрації президента Росії.

Російські чиновники пояснили, що прохання про помилування надсилається на розгляд до комісії з питань помилування та голові суб'єкта Російської федерації, на території якого знаходиться ув'язнений, тобто у випадку Олега Сенцова - відповідній комісії та керівнику Ямало-Ненецького автономного округу. Остаточне рішення щодо помилування ухвалює президент Росії.

В коментарі Hromadske сестра Сенцова Наталія Каплан наголосила, що режисер не буде писати прохання про помилування.

"Ми з адвокатом будемо думати, що робити далі. Олег однозначно не буде писати прохання про помилування. Можу сказати, що така відповідь свідчить про те, що Олега відпускати не збираються. Вони досі називають його громадянином Росії і дали зрозуміти, що прохання матері (про помилування. - Ред.) не спрацювало", - сказала Каплан.

Справа Сенцова

У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд визнав Олега Сенцова винним в організації терористичної спільноти і засудив його до 20 років колонії суворого режиму. За цією ж справою був засуджений і лівий активіст Олександр Кольченко, якому дали 10 років в'язниці.

Сенцова і Кольченка звинувачують у тому, що навесні 2014 року, невдовзі після анексії Криму Росією, вони нібито організували підпали офісів організації "Російська громада Криму" і офісу "Єдиної Росії" у Сімферополі.

Самі засуджені вважають справу проти них політичною, а докази - сфальсифікованими. Крім того, Сенцов стверджував, що його після арешту били і катували співробітники ФСБ, вимагаючи зізнань.

В Україні та інших країнах світу регулярно проходять акції на підтримку Олега Сенцова.

Голодування

14 травня, за місяць до початку Чемпіонату світу з футболу, який проходив у Росії, Олег Сенцов оголосив голодування, яке триває з того часу.

Він оголосив голодування, бо хотів у такий спосіб привернути увагу до ув'язнених за політичними мотивами у тюрмах Росії та Криму громадян України.

Про те, що стан режисера після 90 днів голодування "катастрофічно поганий", 11 серпня повідомила двоюрідна сестра Олега Сенцова Наталія Каплан - брат написав їй листа.

В інтерв'ю ВВС News Україна вона прокоментувала фото Олега Сенцова, які перед тим опублікувала уповноважена України з прав людини Людмила Денісова. За її словами, ті знімки їй надіслала російська омбудсмен Тетяна Москалькова.

"Це в'язень Освенцима просто. Він дуже худий, очі запалі", - сказала сестра.

"Олег мені писав, що встає дуже рідко і лише за крайньої потреби. Здебільшого, він лежить", - додала вона.

Сестра також наголосила на анемії, болі в серці та слабкому пульсі.

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