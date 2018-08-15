Рятувальники продовжують шукати вцілілих під рештками мосту у Генуї

Копирайт изображения AFP/Getty Image caption Вночі роботи велися за допомогою прожекторів

Рятувальники не припиняють пошук вцілілих під завалами мосту у Генуї, що на півночі Італії.

Поліція підтвердила смерть щонайменше 31 особи. Ще 16 отримали важкі поранення під час катастрофи, коли десятки авто падали разом із рештками мосту з висоти 45 метрів.

Раніше місцева влада повідомляла про 35 загиблих.

За повідомленнями, з-під уламків все ще чути голоси тих, хто потрапив у пастку між уламками мосту. 12 людей вважають зниклими безвісти.

На місці катастрофи працюють близько 300 рятувальників з усієї Італії. Їм також допомагають пошукові собаки.

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"Ми не втрачаємо надії", - заявив представник рятувальної команди Еммануель Джиффі агенції AFP. Він також наголосив, що пошукові роботи "не припинятимуться цілодобово, поки не буде порятовано останнього вцілілого".

Тим часом сотні людей були евакуйовані через побоювання, що можуть обвалитися інші частини мосту.

Причини катастрофи, що сталася після сильної зливи, залишається неясними, проте вже лунають питання щодо безпеки конструкції мосту.

Міністр внутрішніх справ Маттео Салвіні заявив, що винні у руйнуванні мосту будуть притягнуті до відповідальності.

Міст Моранді було збудовано у 1960-х. Він є частиною автостради А-10, яка є важливою транспортною ланкою між місцевими портами, італійською Рив'єрою і Півднем Франції.

Із якими викликами стикнулися рятувальники?

"Ми продовжуємо пошукову операцію, бо вважаємо, що під завалами залишаються живі люди", - заявила Reuters речниця поліції Генуї Алессандра Буччі.

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Під час катастрофи на мосту було від 30 до 35 легкових авто і три великі фури.

Одна з опор і ділянка мосту впали на залізничні шляхи, у річку, а також на склад. Згідно із повідомленнями, з тих, хто був у цей момент на землі, ніхто не загинув, але кілька людей отримали поранення.

Марчелло де Анжеліс, який координує роботу рятівників із Червоного Хреста, розповів ВВС, що їхня робота зараз схожа на ту, що її виконують під час землетрусу.

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"Існує можливість того, що уламки утворили ніші, які, власне, можуть захистити вцілілих", - розповів представник Червоного Хреста.

Як упав міст?

Секція мосту завдовжки у близько 200 метрів обвалилася приблизно об 11-30 за місцевим часом. У поліції кажуть, що це супроводжувалося величезною хмарою пилу.

Анонімний свідок, якого цитує італійська агенція Ansa заявив: "Ми почули гучний гуркіт, і спочатку думали, що сильний грім. Ми живемо у 5 км від мосту, але звук був надзвичайно сильним...Ми дуже злякалися...(Після цього) рух містом став абсолютно божевільним, а потім транспорт взагалі паралізувало".

Руйнування мосту стало "надзвичайною подією на транспортній артерії, яка є важливою не лише для Генуї, але й для всієї країни", - заявив губернатор Лігурії Джованні Тоті.

"Міст Моранді поєднує три головні порти нашої країни. Ним користуються сотні тисяч людей. Доки (розташовані за мостом - Ред.) приймають левову частку імпорту нашої країни. Це підірвало усю логістичну систему Італії. Ми очікуємо, що реакція уряду буде швидкою", - також заявив пан Тоті.

Новий італійський уряд обіцяв збільшити видатки на розвиток громадської інфраструктури.

У 2006 році країна витрачала понад 14 млрд євро на утримання доріг. Проте за даними Організації з економічного співробітництва і розвитку, від фінансової кризи 2008 року інвестиції впали до менш, ніж 4 млрд євро на рік.

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