Помер "батько" Чебурашки і кота Матроскіна Едуард Успенський

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В Москві у віці 80 років помер російський письменник, сценарист, автор дитячих книжок і телеведучий Едуард Успенський.

За повідомленнями російських ЗМІ, впродовж останніх років він лікувався від онкологічної хвороби.

Успенський є "батьком" багатьох популярних персонажів - крокодила Гени, Чебурашки, кота Матроскіна, поштаря Пєчкіна і собаки Шарика.

Загалом за його сценаріями і творами було знято 60 мультфільмів, серед яких "Крокодил Гена та його друзі", "Канікули в Простоквашино", "Слідство ведуть колобки", "Пластилінова ворона".

"Перша порада дітям: відірвіться від комп'ютерів, дайте спокій інтернету, більше читайте", - казав письменник в одному із останніх інтерв'ю.

Копирайт изображения UNIAN Image caption На книжках і мультфільмах за сценаріями Едуарда Успенського виросли кілька поколінь

Втім, Едуард Успенський сміливо висловлювався і щодо недитячих питань.

У 2014 році в інтерв'ю телеканалу "Дождь" Едуард Успенський назвав ситуацію із анексією Криму Росією "огидною", і такою, що розділила країну:

"Країна розділилася на 10% розумних і 90% ідіотів. Я вважаю, що належу до тих 10% розумних, бо вся ця історія з Кримом - вона є огидною".

Він також вважав, що думки більшості росіян щодо подій в Криму і на Донбасі були сформовані телебаченням, яке спотворювало реальну ситуацію:

"Телебачення переконувало росіян понад рік у тому, що в Україні діють фашисти, Крим давно є російським, тому ми його і забираємо, а на Донбасі російськомовне населення піддають різним репресіям, там забороняють російську мову, тощо... А росіянам важко бути на самоті в колективі, де всі думають по-іншому".

Він також припускав, що після ейфорії останніх років у Росії можуть відбутися і кардинальні зміни:

"Зараз усі об'єднані однією ідеєю Криму, все вийшло, нафта продається, тому всі спокійно йдуть і йдуть в гору, а гора стає крутішою і крутішою. І коли під дією цієї крутизни все має обвалитися вниз, тоді знайдуться люди, які поведуть країну в інший бік".

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