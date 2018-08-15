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Твердження російських офіційних органів про те, що процедура помилування Олега Сенцова можлива лише у разі особистого клопотання засудженого, у Києві назвали цинічними.

Про це заявила представник президента України у Мінській контактній групі, перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко. Вона послалася на звільнення з російського ув'язнення української депутатки Надії Савченко, яка також особисто не просила про помилування.

"Кремль бреше! Савченко не просила про помилування! Цинізм, але про її помилування просили родичі вбитих на Донбасі російських журналістів, абсолютно сторонні їй люди. Й нічого, спрацювало, бо то був кремлівський сценарій", - заявила пані Геращенко.

15 серпня Комісія з питань помилування в Ямало-Ненецькому автономному округу Росії відмовилася приймати клопотання матері Олега Сенцова, а також архієпископа Сімферопольського і Кримського Климента про помилування українського режисера.

"Інтерфаксу" пояснили у прес-службі губернатора округу, що комісія може розглянути клопотання лише у випадку, якщо з ним звернеться особисто Олег Сенцов.

Цього ж дня схожу відповідь мама Сенцова одержала від управління з забезпечення конституційних прав громадян при адміністрації президента Росії.

"Процедура помилування починається з особистого клопотання засудженого про помилування, в якій він звертається до президента РФ у письмовій формі через адміністрацію виправної установи, де він відбуває покарання", - йдеться у листі з Адміністрації президента Росії.

Сам Олег Сенцов неодноразово через адвоката і сестру Наталію Каплан заявляв, що не проситиме помилування.

15 серпня - 94-й день голодування українського режисера.

Прецедент Савченко

Ірина Геращенко нагадала, що Надія Савченко, утримувана у російській тюрмі, про помилування не просила, з таким проханням до Володимира Путіна звернулися, згідно із офіційними повідомленнями, родичі загиблих на Донбасі російських журналістів.

В кінці травня 2016 року, вже після обміну Савченко на двох засуджених в Україні росіян, в Кремлі повідомили, що перед обміном її помилували.

Сама Савченко не визнала провину і клопотання про помилування не подавала. У Кремлі тоді заявили, що Путін помилував Савченко на прохання вдів російських журналістів, які загинули на Донбасі.

Про те, що особисто не зверталися за помилуванням заявляли також лідери кримських татарів Ахтем Чийгоз та Ільмі Умеров. Ахтем Чийгоз написав про це також у коментарі до заяви Ірини Геращенко на Facebook.

Справа Сенцова і голодування

У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд визнав Олега Сенцова винним в організації терористичної спільноти і засудив його до 20 років колонії суворого режиму. За цією ж справою був засуджений і лівий активіст Олександр Кольченко, якому дали 10 років в'язниці.

Сенцова і Кольченка звинувачують у тому, що навесні 2014 року, невдовзі після анексії Криму Росією, вони нібито організували підпали офісів організації "Російська громада Криму" і офісу "Єдиної Росії" у Сімферополі.

Самі засуджені вважають справу проти них політичною, а докази - сфальсифікованими. Крім того, Сенцов стверджував, що його після арешту били і катували співробітники ФСБ, вимагаючи зізнань.

В Україні та інших країнах світу регулярно проходять акції на підтримку Олега Сенцова.

14 травня, за місяць до початку Чемпіонату світу з футболу, який проходив у Росії, Олег Сенцов оголосив голодування, яке триває з того часу.

Він оголосив голодування, бо хотів у такий спосіб привернути увагу до ув'язнених за політичними мотивами у тюрмах Росії та Криму громадян України.

Про те, що стан режисера після 90 днів голодування "катастрофічно поганий", 11 серпня повідомила двоюрідна сестра Олега Сенцова Наталія Каплан - брат написав їй листа.

В інтерв'ю ВВС News Україна вона прокоментувала фото Олега Сенцова, які перед тим опублікувала уповноважена України з прав людини Людмила Денісова. За її словами, ті знімки їй надіслала російська омбудсмен Тетяна Москалькова.

"Це в'язень Освенцима просто. Він дуже худий, очі запалі", - сказала сестра.

"Олег мені писав, що встає дуже рідко і лише за крайньої потреби. Здебільшого, він лежить", - додала вона.

Сестра також наголосила на анемії, болі в серці та слабкому пульсі.

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