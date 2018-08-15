Авто, алкоголь, тютюн: Ердоган вдарив митами по США

Копирайт изображения Reuters Image caption Президент Ердоган звинуватив США у прагненні "устромити ніж у спину [Туреччини]"

Туреччина різко підвищила мита на імпорт товарів із США.

Президент Реджеп Таїп Ердоган підписав указ, який передбачає збільшення ввізних мит на легкові автомобілі до 120%, алкогольні напої - до 140% і листовий тютюн - до 60%.

Пояснюючи підвищення тарифів, віце-президент Туреччини Фуат Октай заявив, що імпортні мита були збільшені "у відповідь на напади США на нашу економіку".

Курс турецької ліри впав майже на 20% через санкції США.

Крім того, нові мита запровадили на американську косметику, рис і вугілля. Туреччина раніше заявила, що бойкотуватиме американські електронні вироби.

Інфляція

Курс турецької ліри в понеділок впав до історичного мінімуму, однак пізніше його вдалося трохи підняти.

З січня ліра втратила понад 34% своєї вартості щодо долара США. Це призвело до збільшення цін на товари повсякденного вжитку.

Президент Ердоган заявив у вівторок, що Туреччина вживає заходів для стабілізації економіки і не може "піддатися ворогу", інвестуючи в іноземні валюти.

Пан Ердоган контролював рівень інфляції та запозичень, однак наполягає, що тяжке становище ліри є результатом "кампанії", очолюваної іноземними державами.

Ув'язнений пастор

Реджеп Ердоган звинуватив США в спробі "поставити Туреччину на коліна, погрожуючи через справу пастора".

Однак США наполягають на тому, що Ендрю Брансон, який керував крихітною церквою Воскресіння в Ізмірі, є "жертвою несправедливого ув'язнення".

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Президент США Дональд Трамп назвав пастора Ендрю Брансона "безневинним вірянином"

50-річний Брансон - пастор-євангеліст з Північної Кароліни.

Він утримується владою Туреччини з осені 2016 року. Його звинуватили у співпраці з проповідником Фетхуллахом Гюленом, якого в Туреччині вважають відповідальним за невдалу спробу державного перевороту у 2016 році.

Також його звинуватили у підтримці забороненої в країні Робочої партії Курдистану.

У середу турецький суд відхилив останнє прохання пастора звільнити його з-під домашнього арешту. Однак подання ще має розглянути Верховний суд, повідомив Reuters адвокат пана Брансона.

Ендрю Брансон рішуче заперечує звинувачення, йому загрожує до 35 років ув'язнення.

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