Відмова Лайми Вайкуле виступити в Криму розлютила росіян

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Латвійська співачка Лайма Вайкуле, яка також є популярною у Росії, відмовилася від виступу в анексованому Росією Криму. Це рішення поп-зірки наразилося на жорстку критику в Росії.

Зіркові часи Лайми Вайкуле припали на 1990-ті, але вона і досі має багато шанувальників у Росії. Проте на пропозицію виступити в Криму вона заявила, що "не поїде". Лайма Вайкуле заявила, що має тверді переконання щодо Криму, і що не поїде туди, яким би не був запропонований гонорар.

"Я громадянка Європейського Союзу, я не маю права їхати туди", - заявила співачка, посилаючись на санкції, запроваджені ЄС проти Росії через анексію Криму.

Копирайт изображения Sputnik/Alamy Image caption Кар'єра Лайми Вайкуле почалася ще за Радянського Союзу у 1980-х

Олексій Пушков, член Ради федерації, верхньої палати російського парламенту, є серед кількох відомих російських політиків і діячів культури, які засудили позицію співачки.

Він заявив, що у разі, як Лайма Вайкуле не хоче заробляти гонорари в Росії, то може "співати у кав'ярнях на напівпорожніх пляжах Юрмали для європейців, яких там нема і які навіть не знають, хто вона така".

Він також поглузував з Вайкуле за її фразу про те, що європейцям заборонено відвідувати Крим.

"Це вигадка і повна маячня",- написав він у Twitter.

На підтвердження своєї думки він нагадав про візити до Криму екс-прем'єра Італії Сильвіо Берлусконі і нинішнього міністра внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні, а також "депутатів із Франції, Італії, Німеччини та інших країн ЄС".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Сильвіо Берлусконі відвідав Крим у 2015 році разом із президентом Путіним

Тим часом, Раймонд Паулс, ще один латвійський музикант, який так само здобув популярність за часів СРСР, підтримав позицію Лайми Вайкуле.

"Це її вибір, вона є вільною чинити те, що хоче. Сьогодні я не їжджу нікуди (в Росії - Ред.) - ані в Москву, ані просто подорожувати", - заявив він радіо "Говорит Москва".

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