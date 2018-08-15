Відмова Лайми Вайкуле виступити в Криму розлютила росіян
Латвійська співачка Лайма Вайкуле, яка також є популярною у Росії, відмовилася від виступу в анексованому Росією Криму. Це рішення поп-зірки наразилося на жорстку критику в Росії.
Зіркові часи Лайми Вайкуле припали на 1990-ті, але вона і досі має багато шанувальників у Росії. Проте на пропозицію виступити в Криму вона заявила, що "не поїде". Лайма Вайкуле заявила, що має тверді переконання щодо Криму, і що не поїде туди, яким би не був запропонований гонорар.
"Я громадянка Європейського Союзу, я не маю права їхати туди", - заявила співачка, посилаючись на санкції, запроваджені ЄС проти Росії через анексію Криму.
Олексій Пушков, член Ради федерації, верхньої палати російського парламенту, є серед кількох відомих російських політиків і діячів культури, які засудили позицію співачки.
Він заявив, що у разі, як Лайма Вайкуле не хоче заробляти гонорари в Росії, то може "співати у кав'ярнях на напівпорожніх пляжах Юрмали для європейців, яких там нема і які навіть не знають, хто вона така".
Він також поглузував з Вайкуле за її фразу про те, що європейцям заборонено відвідувати Крим.
"Це вигадка і повна маячня",- написав він у Twitter.
На підтвердження своєї думки він нагадав про візити до Криму екс-прем'єра Італії Сильвіо Берлусконі і нинішнього міністра внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні, а також "депутатів із Франції, Італії, Німеччини та інших країн ЄС".
Тим часом, Раймонд Паулс, ще один латвійський музикант, який так само здобув популярність за часів СРСР, підтримав позицію Лайми Вайкуле.
"Це її вибір, вона є вільною чинити те, що хоче. Сьогодні я не їжджу нікуди (в Росії - Ред.) - ані в Москву, ані просто подорожувати", - заявив він радіо "Говорит Москва".
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