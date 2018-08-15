"Це був апокаліпсис": очевидці про обвал мосту в Генуї

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В Італії скорбота за 39 жертвами зруйнованого мосту в Генуї змішалася з гнівом через те, що така важлива споруда могла так просто обвалитись.

Рятівники кажуть, що надій на те, щоб знайти живих людей під уламками, залишається все менше.

16 людей перебувають в лікарні, 12 з них мають серйозні ушкодження. Близько 440 людей евакуювали з території, побоюючись, що інші частини посту також можуть обвалитись.

Причини руйнування досі невідомі, але вже є заклики, щоб керівники компанії, що відповідала за експлуатацію мосту, подали у відставку.

Міст Моранді збудували у 1960-х. Він є частиною автостради А-10, яка є важливою транспортною ланкою між місцевими портами, італійською Рив'єрою і Півднем Франції.

Жертвами обвалу стали сім'ї, люди, що їхали на роботу та у відпустку. Може знадобитись багато годин, щоб виявити, скільки точно людей загинуло, а потім ідентифікувати їх.

Що кажуть ті, хто вижив?

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Автомобіль 33-річного Давіда Капелло впав з 30-метрової висоти, але опинився між колонами, тож чоловік вижив.

"Я зміг вийти.... Не знаю, чому мою машину не зруйнувало. Це виглядало як сцена з фільму, це був апокаліпсис", - сказав він.

43-річна лікарка Валентина Галбусера також розповіла про свій досвід виданню La Stampa.

"Міст впав переді мною, навіть не за 20 метрів, від аварії мене відділяли лише кілька секунд. Я відчула, що міст трясеться, і спробувала повернути назад. Потім я вийшла з машини і почала бігти".

Марокканський водій вантажівки, 39-річний Афіфі Ідріс повідомив AFP: "Я побачив, що зелена вантажівка переді мною зупинилася і розвернулася, тому я також зупинився, замкнув вантажівку і побіг".

Хто винен?

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Прокуратура Генуї вже почала розслідування можливого вбивства через недбальство. Головний прокурор зазначив, що йдеться про "людську помилку".

Міністр внутрішніх справ Маттео Сальвіні заявив, що "ніхто з тих, кого визнають винним у цій катастрофі, не уникне покарання ".

Прем'єр-міністр Джузеппе Конте сказав: "Ми не дозволимо, щоб така трагедія повторилась знову".

Про стан італійської інфраструктури ведеться багато дискусій. Це вже п'ятий обвал мосту в Італії за п'ять років, зазначає видання Corriere Della Serra.

Стан мосту Моранді також неодноразово обговорювали. У грудні 2012 року Генуезька міська рада проводила відкриті слухання щодо шляхів розширення місцевої транспортної інфраструктури. Тоді мосту пророкували руйнування "за 10 років".

Точні причини обвалу досі невідомі. Під час інциденту була сильна злива. Один з чиновників зазначив, що варто розслідувати також можливість удару блискавки.

Величезна вежа і ділянки мосту розміром близько 200 м обвалились на залізничні колії, річку та склад.

У той же час оператор автошляху заявив, що роботу, спрямовану на підтримку основ моста, провели своєчасно.

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