У Києві авто збило сім'ю на переході, а потім заблокувало рух трамваїв
Поліція затримала водія Audi за підозрою в тому, що він у середу на пішохідному переході в Києві збив родину з двома дітьми і втік з місця події.
Інцидент трапився на Троєщині, повідомляє у Facebook столична прокуратура.
За даними правоохоронців, водій наїхав на сім'ю на великій швидкості. В результаті наїзду у чоловіка відкритий перелом ноги, дружина і діти, за попередніми даними, не постраждали, але "перебувають у шоковому стані".
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Тікаючи з місця події, водій в'їхав на трамвайні колії. Там він покинув машину та втік.
"Патрульні оперативно виявили авто, покинуте на трамвайних коліях, наздогнали й затримали водія та пасажира, які намагалися втекти. Затримані мали ознаки сп'яніння", - повідомила в своєму Twitter патрульна поліція.
Водія затримали, йому вручили підозру. Прокуратура буде клопотати про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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