У Києві авто збило сім'ю на переході, а потім заблокувало рух трамваїв

Копирайт изображения kyiv.gp.gov.ua

Поліція затримала водія Audi за підозрою в тому, що він у середу на пішохідному переході в Києві збив родину з двома дітьми і втік з місця події.

Інцидент трапився на Троєщині, повідомляє у Facebook столична прокуратура.

За даними правоохоронців, водій наїхав на сім'ю на великій швидкості. В результаті наїзду у чоловіка відкритий перелом ноги, дружина і діти, за попередніми даними, не постраждали, але "перебувають у шоковому стані".

Тікаючи з місця події, водій в'їхав на трамвайні колії. Там він покинув машину та втік.

Копирайт изображения patrolpolice.gov.ua

"Патрульні оперативно виявили авто, покинуте на трамвайних коліях, наздогнали й затримали водія та пасажира, які намагалися втекти. Затримані мали ознаки сп'яніння", - повідомила в своєму Twitter патрульна поліція.

Водія затримали, йому вручили підозру. Прокуратура буде клопотати про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Хочете отримувати найважливіші статті в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.