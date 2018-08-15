У Києві запрацювала система велопрокату: де знайти і скільки це коштує

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В Києві почала працювати система громадського велопрокату Bike sharing, повідомила прес-служба КМДА.

Система велопрокату створена за участі німецької компанії Nextbike, яка є оператором подібних систем у понад 150 містах у 25 країнах світу.

Велосипеди можна взяти на прокат на 33 велостанціях - зокрема, біля станцій метро "Лук'янівська", "Почайна", "Золоті ворота", "Арсенальна", "Оболонь", "Мінська", "Героїв Дніпра", "Лівобережна", "Харківська", "Позняки", "Осокорки", "Тараса Шевченка", "Контрактова площа", а також на Софіївській площі, Майдані Незалежності, Михайлівській площі, Контрактовій, Поштовій площах, Хрещатику (біля КМДА) та на вулиці архітектора Городецького, в парку Шевченка, на Райдужному масиві, Русанівській набережній.

Прокат за півгодини коштує 30 грн, місячний абонемент - 199 гривень, абонемент на сезон - 599 гривень.

Доступними для прокату вже зараз є 100 велосипедів.

"Щоб взяти велосипед в оренду, потрібно завантажити на телефон мобільний додаток Nextbike, далі - зареєструватися у ньому. І коли хочете проїхатися - підносите мобільний до QR-коду на велосипеді на пункті прокату, вибираєте абонемент і натискаєте на "Почати прокат", - повідомляють в КМДА.

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Велосипеди оснащені GPS, тому відомо, де вони і хто ними користувався.

До кінця наступного року київська мерія планує збільшити кількість велосипедів у системі прокату до двох тисяч.

"Міська влада проведе інвестиційний конкурс, на якому визначать оператора або операторів, які впроваджуватимуть у Києві систему bike sharing на 300 велостанцій. Проект - інвестиційний, і місто коштів не витрачає", - наголошують в КМДА.

Окрім того, київська влада обіцяє створити три магістральні веломаршрути, та облаштувати 64 вулиці, "аби велосипедистам було комфортно ними пересуватися".