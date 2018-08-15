Смертник атакував освітній центр в Кабулі: десятки загиблих
Щонайменше 48 людей загинули та 67 людей поранені внаслідок вибуху в освітньому центрі в афганській столиці Кабул. Про це повідомили в міністерстві охорони здоров'я країни.
В поліції повідомили, що нападник зайшов в освітній центр під час занять і привів у дію пояс смертника. Серед загиблих чимало абітурієнтів, які готувалися до вступних екзаменів у вищі навчальні заклади.
"Ми можемо підтвердити, що вибух скоєно смертником, який прийшов пішки", - зазначив AFP речник поліції Хашмат Станікзай.
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Будівля освітнього центру розташована в районі Кабулу, де переважно мешкають мусульмани-шиїти. Вони часто стають мішенню прибічників угруповання "Ісламська держава", які вважають всіх шиїтів єретиками.
Угруповання Талібан відкидає причетність до цього нападу.
Атака смертника відбулася через кілька годин після того, як Талібан оголосив, що не гарантує безпеку співробітникам Червоного Хреста в Афганістані. Раніше угруповання висловило невдоволення ставленням у в'язницях до в'язнів, що належать до Талібану.
Сьогодні вранці під час атаки на військовий блокпост в афганській провінції Баглан загинули дев'ять поліцейських та 35 солдатів.
Останнім часом насильство в Афганістані загострилося - внаслідок боїв за місто Газні з бойовиками Талібану загинуло щонайменше 100 афганських силовиків, повідомляється про численні жертви серед цивільних.