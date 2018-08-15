"Якого біса ви робите?": банди спалили десятки автомобілів у Швеції

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Банди підлітків з чорними масками на обличчі розбили та спалили майже 80 автомобілів у шведських містах. Більшість підпалів сталося в Гетеборзі, але також вони сталися в містах в радіусі 100 км від нього.

"Схоже, ми маємо справу з ретельно спланованою, майже військовою, операцією", - заявив прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен.

Автомобілі палали в Тролльгеттані - на північ від Гетеборга, і в Фалькенберзі, розташованому на південь. Поліція вважає це спланованою акцією.

Палаючі автомобілі виявили й в Стокгольмі, але поки зв'язок між подіями в столиці та численними підпалами на заході Швеції встановити не вдалося.

За повідомленнями шведських ЗМІ, молоді люди в масках розбивали скло автомобілів та заливали всередину горючу суміш. Також вони кидали каміння в поліцейських. Про постраждалих не повідомляється, хоча матеріальні збитки дуже великі.

Навіщо?

Поліції вдалося встановити особи декількох підлітків, яких перебували в районах, де сталися підпали, і поспілкуватися з батьками деяких з них. Проте силовики поки не можуть сказати, чи брали участь ці хлопці в заворушеннях.

У виступі на шведському радіо прем'єр-міністр Левен звернувся до хуліганів з простим питанням: "Якого біса ви робите?".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Прем'єр Швеції Стефан Левен ( у центрі) назвав підпали автомобілів "ретельно спланованою, майже військовою, операцією"

Мотиви зловмисників залишаються незрозумілими, але палії багато в чому повторюють дії учасників заворушень в Стокгольму в травні 2013 року. Тоді приводом послужила смерть літнього чоловіка: він розмахував мачете перед поліцейськими, які в підсумку застрелили його.

Поліцію звинуватили в жорстокості, і бідні райони, де проживає чимало мігрантів, охопили заворушення - молоді люди в масках громили та підпалювали машини.

Заворушення 2013 року викликали хвилю дебатів про міграційну політику країни, безробіття, зростання розриву в добробуті між багатими та бідними шведами. На виборах 2014 року правляча консервативна Поміркована партія втратила владу.

За три тижні, 9 вересня, у Швеції відбудуться парламентські вибори. Питання міграції залишається одним з найважливіших на порядку денному.

Рейтинг правлячої Соціал-демократичної партії впав до найнижчого показника за всю її історію, а рейтинг антимігрантської правої партії "Шведські демократи" надзвичайно зріс.