Трамп позбавив екс-керівника ЦРУ допуску до таємниці. Думає про інших

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Президент США Дональд Трамп відкликав допуск до секретної інформації у екс-керівника ЦРУ Джона Бреннана.

Речник Білого дому Сара Сандерс зачитала журналістам відповідне розпорядження Трампа, в якому поведінку Бреннана президент назвав ексцентричною.

Після зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним у Гельсінкі Бреннан жорстко критикував американського президента та звинуватив його у держзраді.

Минулого року екс-очільник ЦРУ заявив, що розслідування можливих зв'язків між передвиборчим штабом Трампа та Росією у 2016 році цілком обґрунтоване.

Трамп у відповідь неодноразово називав це "полюванням на відьом".

Лише напередодні, 14 серпня, Бреннан написав звернення до Трампа у Twitter: "Вражає, як часто ви не проявляєте у своїй поведінці навіть мінімальних ознак порядності, цивілізованого ставлення та сумлінності. Схоже, що ви так ніколи і не зрозумієте, що це таке - бути президентом, як і того, що потрібно для того, аби бути хорошою, порядною, чесною людиною. Як сумно і як небезпечно для нашої нації".

Що заявив Трамп?

"Як керівник виконавчої влади та головнокомандувач, я, за конституцією, несу особливу відповідальність у справі захисту секретної інформації нашої країни, куди входить і контроль за доступом до неї. Я вирішив відкликати допуск до секретної інформації у Джона Бреннана, колишнього директора ЦРУ", - йдеться в розпорядженні.

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Дональд Трамп також вирішує, чи позбавити допуску до національної таємниці й інших колишніх держслужбовців. Зокрема, мова й де про колишнього директора ФБР Джеймса Комі, екс-директора національної розвідки Джеймса Клеппера, колишнього директора Нацагентства з питань безпеки Майкла Гейдена та екс-генпрокурора Саллі Єйтс.

Що вони заявили?

Джон Бреннан: назвав поведінку Трампа після зустрічі з Путіним у Гельсінкі "нічим іншим, як зрадою".

Джеймс Комі: назвав президента "морально непридатним" для такої посади. У своїх мемуарах порівняв Трампа з ватажком банди.

Джеймс Клеппер: сказав, що Вотерґейтський скандал блякне у порівнянні з розслідуванням про втручання Росії під час передвиборної кампанії.

Майкл Гейден: у червні 2018 року поставив у Twitter фото з нацистською символікою та підписом: "Були уряди, які розділяли матерів з їхніми дітьми". Таким чином, він відкрито обурився політикою адміністрації Трампа з роз'єднання сімей нелегальних мігрантів.

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