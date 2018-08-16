Трамп позбавив екс-керівника ЦРУ допуску до таємниці. Думає про інших
Президент США Дональд Трамп відкликав допуск до секретної інформації у екс-керівника ЦРУ Джона Бреннана.
Речник Білого дому Сара Сандерс зачитала журналістам відповідне розпорядження Трампа, в якому поведінку Бреннана президент назвав ексцентричною.
Після зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним у Гельсінкі Бреннан жорстко критикував американського президента та звинуватив його у держзраді.
Минулого року екс-очільник ЦРУ заявив, що розслідування можливих зв'язків між передвиборчим штабом Трампа та Росією у 2016 році цілком обґрунтоване.
Трамп у відповідь неодноразово називав це "полюванням на відьом".
- Трамп про зустріч з Путіним: "Це хороший початок"
- Трамп і Путін заявили, що віднині стосунки США-Росія зміняться
- Зустріч Трампа й Путіна: що казали і не казали про Україну
- У США шквал критики через заяви Трампа на зустрічі Путіним
Лише напередодні, 14 серпня, Бреннан написав звернення до Трампа у Twitter: "Вражає, як часто ви не проявляєте у своїй поведінці навіть мінімальних ознак порядності, цивілізованого ставлення та сумлінності. Схоже, що ви так ніколи і не зрозумієте, що це таке - бути президентом, як і того, що потрібно для того, аби бути хорошою, порядною, чесною людиною. Як сумно і як небезпечно для нашої нації".
Що заявив Трамп?
"Як керівник виконавчої влади та головнокомандувач, я, за конституцією, несу особливу відповідальність у справі захисту секретної інформації нашої країни, куди входить і контроль за доступом до неї. Я вирішив відкликати допуск до секретної інформації у Джона Бреннана, колишнього директора ЦРУ", - йдеться в розпорядженні.
Дональд Трамп також вирішує, чи позбавити допуску до національної таємниці й інших колишніх держслужбовців. Зокрема, мова й де про колишнього директора ФБР Джеймса Комі, екс-директора національної розвідки Джеймса Клеппера, колишнього директора Нацагентства з питань безпеки Майкла Гейдена та екс-генпрокурора Саллі Єйтс.
Що вони заявили?
Джон Бреннан: назвав поведінку Трампа після зустрічі з Путіним у Гельсінкі "нічим іншим, як зрадою".
Джеймс Комі: назвав президента "морально непридатним" для такої посади. У своїх мемуарах порівняв Трампа з ватажком банди.
Джеймс Клеппер: сказав, що Вотерґейтський скандал блякне у порівнянні з розслідуванням про втручання Росії під час передвиборної кампанії.
Майкл Гейден: у червні 2018 року поставив у Twitter фото з нацистською символікою та підписом: "Були уряди, які розділяли матерів з їхніми дітьми". Таким чином, він відкрито обурився політикою адміністрації Трампа з роз'єднання сімей нелегальних мігрантів.
Стежте за нами в Telegram! Ми щодня надсилаємо добірку найкращих статей.