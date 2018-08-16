Понад 300 американських ЗМІ виступили проти нападок Трампа

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Понад 300 ЗМІ у четвер проводять кампанію з протидії нападкам Дональда Трампа на пресу.

Минулого тижня The Boston Globe опублікував заклик до загальнонаціонального протесту через "брудну війну" президента США проти ЗМІ.

При цьому пропонують використовувати хештег #EnemyOfNone.

Дональд Трамп неодноразово звинувачував ЗМІ у публікації "фейкових новин" та називав журналістів "ворогами народу".

Експерти ООН вважають, що такі заяви підвищують ризик насильства щодо журналістів.

The Boston Globe пообіцяла 16 серпня написати редакційну статтю про "небезпеку нападок адміністрації на пресу" та зикликала інші ЗМІ наслідувати цьому прикладу.

Кількість охочих приєднатися до цієї акції зросла до понад 300, серед яких як загальнонаціональні видання, так і місцева преса. Є в цьому списку і міжнародна преса, зокрема, британська The Guardian.

Про що стаття?

The Boston Globe у редакційній статті "Журналісти - не вороги", стверджує, що вільна преса була центральним американським принципом понад 200 років.

The New York Times опублікувала матеріал, у якому називає нападки Трампа "небезпечними для функціонування демократії".

The New York Post в рамках цієї акції написала, що публікація "незручної правди" ще не означає, що це фейкові новини. "Все, що ми можемо - продовжувати писати", - додає видання.

The Philadelphia Inquirer заявила, що "якщо на пресу чиняться репресії, є покарання через непопулярні погляди або інформацію, то це не ця країна і це не її люди".

Але були й ті, хто не згодний з кампанією, яку запустила The Boston Globe.

Том Традуп на консервативному веб-ресурсі Townhall.com назвав цю ініціативу "жалюгідною" і підкреслив, що "не витратить жодного центу за якусь газету 16 серпня".

Відмовилась взяти участь і The Wall Street Journal, яка вважає, що Дональд Трамп має право на свою точку зору.

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