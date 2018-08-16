Виробник пива Corona інвестує $4 млрд у коноплю

Копирайт изображения Getty Images Image caption Інвестиції пов'язані з тим, що все більше країн легалізують медичне використання коноплі

Власник пивного бренду Corona - Constellation Brands - планує інвестувати 4 мільярди доларів у провідного канадського виробника коноплі Canopy Growth. Угода стане найбільшою інвестицією у цій сфері.

Минулого року Constellation вклав 200 мільйонів у компанію Canopy для виробництва безалкогольного напою на основі коноплі.

Алкогольний гігант хоче скористатись легалізацією коноплі у все більшій кількості країн світу.

На фоні новини щодо угоди акції Canopy на місцевій біржі зросли на 30%, водночас, на Wall Street акції Constellation Brands впали на 6%.

Дві компанії заявили, що інвестиції дозволять Canopy розширити бізнес і зайти на ринок майже 30 країн, в яких впроваджуються державні програми медичного застосування коноплі.

Canopy зараз є найбільшою компанією з легального виробництва продукції з коноплі у світі.

Нові інвестиції дозволять виробнику коноплі запустити лінійку їстівних батончиків, інгаляторів, а також виробляти знеболювальні медикаменти, препарати проти тривоги, безсоння та псоріазу.

"Ця угода позначає кінець застою на ринку … час для ривка вперед", - розповів виконавчий директор Canopy Брюс Лінтон.

Можливість для росту

Компанія Constellation, яка виробляє і продає пиво, вино та спиртні напої у США, Канаді, Мексиці, Новій Зеландії та Італії, звертає увагу на те, що уряди багатьох країн світу вже суттєво лібералізували ставлення до коноплі та продукції на її основі.

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"Протягом останнього року ми краще зрозуміли ринок коноплі, його величезні можливості росту та лідерські позиції Canopy у цій сфері", - заявив Роб Сендс, виконавчий директор Constellation Brands.

У червні в Канаді ухвалили закон, який легалізує ринок медичного використання коноплі. Документ має запрацювати у жовтні.

Остання інвестиція Constellation у компанію Canopy робить її власником 38% акцій канадського виробника.

Угоду ще мають схвалити антимонопольні регулятори, очікується, що її завершать до жовтня.