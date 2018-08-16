Безлад і "дно етики". Як почалися дебати у справі про держзраду Януковича

Копирайт изображения Getty Images Image caption Віктор Янукович не може відмовитися від державного адвоката, запевнив суддя Владислав Дев'ятко.

Державне обвинувачення вимагає від Оболонського районного суду Києва засудити екс-президента Віктора Януковича до 15 років позбавлення волі за звинуваченнями у державній зраді та посяганні на територіальну цілісність і суверенітет України.

Ця заява прокурорів пролунала у суді 16 серпня, під час судових дебатів, які супроводжувалися сутичками і скандалами.

Дебати будуть продовжені через місяць, 13-14 вересня, оскільки суд надав право новопризначеному державному адвокату Віктора Януковича ознайомитися із матеріалами справи.

Сам екс-президент, який з 2014 року перебуває у Росії, свою вину заперечує.

"Не в інтересах клієнта"

Захисники Віктора Януковича із компанії Aver Lex оголосили протест проти участі у суді призначеного судом державного адвоката Юрія Рябовола, а також оголосили відвід усьому складу суду.

Адвокати твердять, що екс-президент України відмовився від державного захисника, наданого йому Центром безоплатної правової допомоги.

Як заявив адвокат Віталій Сердюк, Віктор Янукович не довіряє Юрію Рябоволу і вважає, що він працюватиме не в його інтересах, а в інтересах сторони обвинувачення.

"Рябовол не має права бути на цьому засіданні. Генеральній прокуратурі не вдасться ввести у процес адвоката, який працює не в інтересах клієнта", - заявив Віталій Сердюк.

Захисники екс-президента твердили, що Юрій Рябовол не провів "конфіденційної зустрічі із клієнтом і не узгодив правової позиції", а також не встиг ознайомитися із усіма матеріалами справи. Вони також кажуть, що для його участі у процесі немає правових підстав, оскільки п'ять адвокатів не розривали договору із Віктором Януковичем.

Адвокати та їхні помічники із застосуванням сили не пускали Юрія Рябовола до зали засідань, потрапляти туди він міг лише за підтримки працівників поліції.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Суд оголосив, що продовження дебатів у справі Януковича - через місяць

Віталій Сердюк також заявив, що суд не заслухав усіх свідків і твердив, що "у цю хвилину на зв'язку" перебувають екс-голова уряду Микола Азаров і Аркадій Ярощук, пілот літака, на якому Віктор Янукович залишив Україну у лютому 2014 року.

"Махрове беззаконня" та "дно адвокатської етики"

Впродовж кількох годин суддя оголошував перерви у засіданні, як тільки воно відновлювалося, п'ятеро захисників екс-президента голосно вимагали зупинити судове засідання. Згодом з'ясувалося, що вони користувалися звукопідсилювальною апаратурою. Попри вимоги судді винести динаміки із зали, помічники адвокатів ховали їх під столом.

Обвинувачі Руслан Кравченко та Максим Крим таки виступили у рамках дебатів, але під постійні вигуки адвокатів: "Припиніть дебати!", "Ми протестуємо проти дебатів!", "Не порушуйте закон".

Тривалий час Руслан Кравченко і адвокат Віталій Сердюк виступали одночасно.

У якийсь момент під час цього безладу захисники Януковича увімкнули через ноутбук зв'язок із екс-прем'єр-міністром Миколою Азаровим, але суддя зупинив цей виступ.

"Це дно адвокатської етики. Жодна країна світу не бачила подібного нахабного ставлення до правосуддя, закону і держави", - заявив журналістам прокурор Микола Крим.

"Махрове беззаконня!", - так характеризував події у суді адвокат Януковича Віталій Сердюк.

Представники військової прокуратури заявили, що оскільки приватні адвокати постійно зривають судові засідання впродовж останніх тижнів, у суду не було іншого виходу, як призначити державного безкоштовного захисника.

Суддя Владислав Дев'ятко послався на практику Європейського суду з прав людини: відмовитися від захисника клієнт може лише якщо ідеться про платних адвокатів, а у випадку безкоштовної допомоги такого права немає. Це може відбутися лише у разі, якщо державний адвокат не виконує свої обов'язки. Суддя наголосив, що 5 адвокатів, з якими має договір Віктор Янукович, від захисту не усунуті і під час дебатів матимуть достатньо часу для висловлення своєї позиції.

Після кількох перерв захисники екс-президента заявили про недовіру і відвід усьому складу суду на чолі із Владиславом Дев'ятком.

Судові дебати - останній етап судового засідання, після яких судді у нарадчій кімнаті ухвалюватимуть вирок.

Суд не вперше надає Віктору Януковичу державного адвоката, але вони через короткий час відмовлялися від виконання обов'язків.

Суд почав розглядати цю справу у травні 2017 року.

Одним з головних доказів у ній є звернення пана Януковича до влади Росії 1 березня 2014 року щодо введення військ в Україну.

Його адвокати наполягають на невинуватості підзахисного за висунутими звинуваченнями і твердять про численні порушення під час судового процесу. Вони не приховують, що подаватимуть заяву до Європейського суду з праві людини.

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